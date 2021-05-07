快訊

熟齡離婚女倍增 媽媽追求自我孩子也祝福

印度經日本返台航班上午已抵松山 醫療包機16:50抵桃機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

曾以琳遭韓國男子酒駕撞死 妻抵台欲道歉遭婉拒

中央社 / 嘉義市7日電

曾以琳的父母拿出愛女照片，要酒駕被告記住她的臉。記者陳柏亨／翻攝
曾以琳的父母拿出愛女照片，要酒駕被告記住她的臉。記者陳柏亨／翻攝

在韓國攻讀博士的台灣學生曾以琳在首爾街頭遭男子酒駕撞死，肇事者妻子已到台灣，希望能向曾以琳父母道歉遭拒；曾以琳父親曾慶暉今天說，堅決不和解。

28歲的曾以琳是衛生福利部嘉義醫院麻醉科主任曾慶暉的女兒，去年11月在韓國遭男子酒駕撞死，首爾法院一審今年4月14日宣判，判處8年徒刑，高於檢方求處的6年徒刑；韓媒表示，這種情況相當罕見。

肇事者妻子日前抵達台灣，並委託律師，希望當面向曾以琳父母曾慶暉、石宇慶道歉及和解，昨天在律師陪同南下嘉義市，透過教會、醫院及里長等管道希望見面，但遭拒絕。

律師陳建偉告訴中央社記者，被告妻子從韓國到台灣，經居家檢疫後就馬上南下嘉義，希望當面道歉；被告妻子相當有誠意想道歉、和解，希望能見到曾慶暉夫婦。

曾慶暉接受中央社記者電話訪問表示，被告遭判刑隔天就上訴，根本沒一點悔意。有聽說被告妻子到台灣，但不需見面，被告妻子想當面道歉或和解，只是想尋求減刑，「我們堅決不會與被告和解」。

嘉義 律師 酒駕

延伸閱讀

酒駕撞上國道紅斑馬！他聚會小酌仍開車 酒測0.42送辦

影／葉毓蘭：讓酒駕絕跡使媽媽安心 人人有快樂母親節

黃暐瀚母親遭酒駕撞死　隋棠痛心「頻繁酒駕肇事已是台灣人長久夢魘」

酒駕再犯者參觀新北殯儀館 嚇說不敢了

相關新聞

熱戀借600萬給男友投資買房 分手他竟耍賴一毛不肯還

桃園張姓男子和顏姓前女友交往時一度論及婚嫁，張以投資、買房為由，向顏借了600萬元現金，雙方也簽立借據、按捺指紋，未料1...

已婚男與KTV陪侍女打得火熱 老媽一句話救小三獲輕判

廖男與理容KTV陪侍女子小蘋（化名）打得火熱，廖母為了家庭和諧，前往小蘋家告訴她兒子已婚，但2人仍繼續往來，經廖妻小麗（...

北海岸防飆車、改裝排氣管 今天凌晨取締噪音車16件

隨著天氣轉熱，夜間不當改裝噪音車增加，金山分局為防制危險駕車及稽查不當改裝噪音車輛，昨晚到今天凌晨，在北海岸要路段，會同...

爸爸躺病榻折磨2年慘死 闖禍駕駛要賠遺孀年幼兒812萬

桃園梁姓男子開小客貨車沒注意，冒然右轉撞上曾姓騎士害他重傷，在病榻上反覆因感染、褥瘡折磨2年多死亡，害曾的妻子、2名讀國...

男偷拍高中外甥女洗澡原判緩刑2年 檢上訴法院改判4年

嘉義市蔣姓男子與妻子長期無性生活，為排解性慾，2年前在住處浴室，裝設針孔攝影機偷拍妻子洗澡，觀看增加自慰情趣，去年2高中...

明知政府發放疫情援助金假訊息 台南男子轉發整人挨罰

台南市張姓男子1月27日晚間以LINE發布「由於疫情的關係，政府決定幫助國民，無條件每個家庭將會提供援助。援助金可高達5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。