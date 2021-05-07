軍人撿走警職服務證偽造是自己的 還強索2按摩女身分證拍照

李姓軍人在餐廳撿到擔任警察的友人警職服務證，竟趁機占為己有並黏貼上自己照片後，相約兩間個人工作室按摩，向對方出示偽造服務證要求對方交出證件並拍照，其中一人懷疑李姓軍人警職身分，向警局報案強制性交，新北地院依侵占遺失物、僭行公務員職權罪刑，判李姓軍人有期徒刑6月，可易科罰金。強制性交部分因罪證不足，諭知無罪。

檢警調查，2016年農曆年間，李姓軍人趁著休假返回家鄉馬祖，在餐廳聚餐時撿到擔任警察的林姓友人警職服務證，他未交還給林姓友人，反而收進口袋，剪開警證護貝，在林姓友人的照片上貼上自己的照片並重新護貝，以此方式變造警證。

隔年3月，李姓軍人透過網路約出一名從事個人工作室按摩的黃姓女子按摩，他進入工作室後，黃女向他說明按摩消費方式，李姓軍人詢問「有提供其他服務？」，並質疑黃女口音不像台灣人，要求她出示身分證遭拒，李姓軍人遂拿出偽造警證，要求黃女出示證件，並威脅她如不拿出證件就要帶她回警局。黃女誤認李姓軍人成警察，拿出身分證交給李男拍照，並留下自己手機號碼後離去。

李姓軍人離開黃女工作室，又撥打電話約另一位從事個人工作室按摩的女子「泡泡」服務，他抵達對方工作室後，又向「泡泡」出示偽造警證，要求對方拿出身分證件並拍照。

「泡泡」事後覺得怪異向警方報案，提告李姓軍人強制性交。李姓軍人則喊冤，坦承他有變造警證，也有到黃女和「泡泡」的工作室按摩，並接受「泡泡」半套性服務，但他沒有出示警證稱自己是警察，是因擔心被圍事打，還有「泡泡」翻他的皮夾時自己看到的。