向廠商借貸60萬元 水利署前正工程司獲不起訴
水利署水文技術組前正工程司李榮崇，遭檢舉2011年間承辦地下水觀測站井建置標案，以「借款」名義向廠商索賄60萬元，事後卻拒不還款。台北地檢署查出，他有還25萬元，雙方是真借貸，今依罪嫌不足，給予李及楊姓女得標廠商不起訴處分。
檢調獲報，2011年間，李擔任水利署水文技術組正工程司期間，承辦「100年度地下水觀測站井建置維護設計及監造」標案，假借協助廠商修改文件、製作函文等，向公司楊姓女負責人索賄。
檢調懷疑，楊女得標後，有意推託交付賄款，因此李改向楊女「借款」，要求以港幣匯至香港匯豐銀行帳戶內。楊女在2011年6月間將新台幣60萬元匯至李男帳戶。去年4月29日，檢調發動搜索約談行動。檢方複訊後30日命李男以50萬元交保候傳。
檢方調查階段，楊女一開始供稱對方沒還款，後來回憶起李男曾經將25萬元匯款至她一名熟識的風水師帳戶，匯款當天該名風水師就把款項提領出來，以現金交付給她。檢方認為雙方是真借貸關係，今依罪證不足，給予兩人不起訴處分。
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