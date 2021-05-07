快訊

街訪全職媽媽有多慘？連去超商喝個飲料都覺得開心

應14天全面停飛？華航清零54名造冊 陳時中否認「半套說」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

前法官案件遲延只罰俸63萬 理由出爐：他裁判品質良好

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

台北地方法院前法官張耀宇多次開庭遲到甚至缺席，有時宣判完也沒交判決書給書記官，還沒查明移監時間讓受刑人多關6日，法院得賠償；張遭監察院彈劾，懲戒法院職務法庭判罰俸6月、約63萬7千餘元。判決出爐後，有法界人士批「判太輕」，但職務法庭指張2018年間努力清結積案，裁判品質「頗良好」，有積極任事的決心與作為。

法官的懲戒處分包括免職、撤職、轉職、剝奪退休金及退養金、減少退休金及退養金、罰款與申誡7種。其中罰款數額最多為1年。本案合議庭除由審判長法官吳景源、陪席法官曹瑞卿、受命法官林英志組成外，還有台大法律學院教授林明昕、暨南國際大學社會政策與社會工作學系教授王珮玲兩名參審員。

張耀宇自2013年9月5日起分發台北地院刑事庭候補法官，2019年5月31日辭職，現為律師。張從2015年至2017年連續3年辦理案件無正當理由不進行，停滯達4個月以上的案件共29件，有的甚至長達236日者都沒動。

張在承審或陪審案件時，曾有遲到或甚至「未到」的情況。此外，林姓男子因犯毒品危害防制條例，台北地檢署聲請定應執行刑，張2017年7月收案，卻沒及時處理，檢方催促後，他才在10月16日裁定應執行8月徒刑。但張沒發現林從台北監獄移監到新店分監，林收受裁定時，已多執行了6天。林聲請刑事補償，台北地院判准予補償3萬元；這筆帳，最後由張負責繳付。

職務法庭認為張耀宇的違失行為不僅侵害當事人訴訟權益，也損害人民對司法的信賴，但合議庭發現張2018年全年新收案件只有378件，終結件數卻多達507件，未結件數只剩27件，有在努力清結積案。

合議庭指出，張的判決折服率達88.99%，上訴維持率也有72%，可見裁判品質良好、工作有績效，可認定他有積極任事的決心、作為，因此罰他任職時最後月俸給總額6月的罰款。

監察院彈劾案文中指張耀宇要書記官向當事人欺瞞遲到的行為，職務法庭認為實際上並非如此；而監院稱張授權書記官於提還押票上用印、授權書記官使用審判系統制作裁定書草稿、先傳空白判決檔案給書記官，之後判決原本另以檔案交付，職務法庭也認為雖可議但情節不重大，沒有懲戒必要。

台北地方法院前法官張耀宇因遲延案件進行等違失遭監察院彈劾，懲戒法院職務法庭認為張2018年間努力清結積案，裁判品質「頗良好」，判罰俸6月、約63萬7千餘元。記者王宏舜／攝影
台北地方法院前法官張耀宇因遲延案件進行等違失遭監察院彈劾，懲戒法院職務法庭認為張2018年間努力清結積案，裁判品質「頗良好」，判罰俸6月、約63萬7千餘元。記者王宏舜／攝影

監察院

延伸閱讀

屏東縣崁頂鄉前鄉長林光華賣官圖利 監察院彈劾

曲棍球懲戒案監院提上訴 主任檢李慶義：不能一錯再錯

偵辦段宜康吞曲棍球案檢察官獲不懲戒 監院聲請再審遭駁回

檢察官陳隆翔不受懲戒 監察院提起再審遭駁

相關新聞

網路霸凌奪走女醫師的生命 法官重判加害者去坐牢

北部教學醫院女醫師與張姓男子分手，張網路霸凌上「爆料公社」指摘女醫師異性交往氾濫、從事特種行業，將貼文轉至批踢踢擴大渲染...

前法官案件遲延只罰俸63萬 理由出爐：他裁判品質良好

台北地方法院前法官張耀宇多次開庭遲到甚至缺席，有時宣判完也沒交判決書給書記官，還沒查明移監時間讓受刑人多關6日，法院得賠...

軍人撿走警職服務證偽造是自己的 還強索2按摩女身分證拍照

李姓軍人在餐廳撿到擔任警察的友人警職服務證，竟趁機占為己有並黏貼上自己照片後，相約兩間個人工作室按摩，向對方出示偽造服務...

向廠商借貸60萬元 水利署前正工程司獲不起訴

水利署水文技術組前正工程司李榮崇，遭檢舉2011年間承辦地下水觀測站井建置標案，以「借款」名義向廠商索賄60萬元，事後卻...

彰化縣田中農會會員代表賄選案 4名蕭嫌均被提起公訴

基層農會本屆總幹事改選，彰化縣多個鄉鎮農會競選激烈，田中鎮農會出現綁樁賄選，蕭男要競選第十九屆龍潭農事小組會員代表，涉嫌...

不禁打？輕打他臉頰竟死亡 法官查出先遭他人毆打重創

李男3年前酒後，徒手打友人葉男左臉頰2下，沒想到葉頭部受重創，經送醫急救後不治，檢察官依傷害致死罪將李起訴，法官查出葉男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。