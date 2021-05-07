前法官案件遲延只罰俸63萬 理由出爐：他裁判品質良好

台北地方法院前法官張耀宇多次開庭遲到甚至缺席，有時宣判完也沒交判決書給書記官，還沒查明移監時間讓受刑人多關6日，法院得賠償；張遭監察院彈劾，懲戒法院職務法庭判罰俸6月、約63萬7千餘元。判決出爐後，有法界人士批「判太輕」，但職務法庭指張2018年間努力清結積案，裁判品質「頗良好」，有積極任事的決心與作為。

法官的懲戒處分包括免職、撤職、轉職、剝奪退休金及退養金、減少退休金及退養金、罰款與申誡7種。其中罰款數額最多為1年。本案合議庭除由審判長法官吳景源、陪席法官曹瑞卿、受命法官林英志組成外，還有台大法律學院教授林明昕、暨南國際大學社會政策與社會工作學系教授王珮玲兩名參審員。

張耀宇自2013年9月5日起分發台北地院刑事庭候補法官，2019年5月31日辭職，現為律師。張從2015年至2017年連續3年辦理案件無正當理由不進行，停滯達4個月以上的案件共29件，有的甚至長達236日者都沒動。

張在承審或陪審案件時，曾有遲到或甚至「未到」的情況。此外，林姓男子因犯毒品危害防制條例，台北地檢署聲請定應執行刑，張2017年7月收案，卻沒及時處理，檢方催促後，他才在10月16日裁定應執行8月徒刑。但張沒發現林從台北監獄移監到新店分監，林收受裁定時，已多執行了6天。林聲請刑事補償，台北地院判准予補償3萬元；這筆帳，最後由張負責繳付。

職務法庭認為張耀宇的違失行為不僅侵害當事人訴訟權益，也損害人民對司法的信賴，但合議庭發現張2018年全年新收案件只有378件，終結件數卻多達507件，未結件數只剩27件，有在努力清結積案。

合議庭指出，張的判決折服率達88.99%，上訴維持率也有72%，可見裁判品質良好、工作有績效，可認定他有積極任事的決心、作為，因此罰他任職時最後月俸給總額6月的罰款。