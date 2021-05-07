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彰化縣田中農會會員代表賄選案 4名蕭嫌均被提起公訴

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

基層農會本屆總幹事改選，彰化縣多個鄉鎮農會競選激烈，田中鎮農會出現綁樁賄選，蕭男要競選第十九屆龍潭農事小組會員代表，涉嫌行賄同里同姓的3名會員各5000元，彰化地檢署偵結後，依違反農會法罪嫌起訴4名蕭姓被告。

起訴書指出，蕭姓農會小組會員代表候選人（以下稱蕭曱）在今年2月的農曆春節過後，委託一名年籍不詳的婦女交付5000元給龍潭里蕭姓會員（以下稱蕭乙），言明要支持蕭甲，蕭乙當場收受和允諾支持。

蕭甲後來前往同里的蕭許婦人住處，要交付5000元現金和爭取支持，被婉拒，事隔數日蕭一第二次拜訪，蕭許婦人這次收錢也當場允諾支持他競選農事小組會員代表。

蕭甲再去同里的蕭姓會員（以下稱蕭丙）住處，同樣交付5000元現金和爭取支持，蕭丙當場收錢和允諾支持蕭甲競選農事小組會員代表。

起訴書表示，3名蕭姓會員收受現金時，都知道蕭甲交付現金的目的是尋求支持競選農事小組會員代表，經調查局雲林縣調查站移送，蕭乙、蕭許婦人、蕭丙在偵查中都自動繳出5000元現金，和承認答應支持蕭甲。

彰化地檢署今天起訴田中鎮農會涉嫌農事小組會員代表的蕭姓候選人和3名蕭姓會員。記者簡慧珍／攝影
彰化地檢署今天起訴田中鎮農會涉嫌農事小組會員代表的蕭姓候選人和3名蕭姓會員。記者簡慧珍／攝影

農會 賄選

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