彰化縣田中農會會員代表賄選案 4名蕭嫌均被提起公訴

基層農會本屆總幹事改選，彰化縣多個鄉鎮農會競選激烈，田中鎮農會出現綁樁賄選，蕭男要競選第十九屆龍潭農事小組會員代表，涉嫌行賄同里同姓的3名會員各5000元，彰化地檢署偵結後，依違反農會法罪嫌起訴4名蕭姓被告。

起訴書指出，蕭姓農會小組會員代表候選人（以下稱蕭曱）在今年2月的農曆春節過後，委託一名年籍不詳的婦女交付5000元給龍潭里蕭姓會員（以下稱蕭乙），言明要支持蕭甲，蕭乙當場收受和允諾支持。

蕭甲後來前往同里的蕭許婦人住處，要交付5000元現金和爭取支持，被婉拒，事隔數日蕭一第二次拜訪，蕭許婦人這次收錢也當場允諾支持他競選農事小組會員代表。

蕭甲再去同里的蕭姓會員（以下稱蕭丙）住處，同樣交付5000元現金和爭取支持，蕭丙當場收錢和允諾支持蕭甲競選農事小組會員代表。