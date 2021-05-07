不禁打？輕打他臉頰竟死亡 法官查出先遭他人毆打重創

李男3年前酒後，徒手打友人葉男左臉頰2下，沒想到葉頭部受重創，經送醫急救後不治，檢察官依傷害致死罪將李起訴，法官查出葉男在本案發生前，遭人毆打頭部受重創，才會如此「不禁打」，不需要很大的力量就可能導致他顱內再出血，法官變更起訴法條，改依過失致人於死罪將李男從輕判刑6月，得易科罰金，可上訴。

判決書指出，41歲的李男於2018年6月11日上午，在台灣大道的台中火車站1樓2A出口電扶梯下方，與洪男一同飲酒，黃男則在旁觀看，葉男隨後加入李及洪飲酒行列，期間李及葉酒後因故發生爭執。

李男雖無傷害葉的故意，但仍應注意葉於同年5月間因頭部遭人毆打成傷住院治療，當時甫出院未久，一旦頭部再受打擊，可能導致頭部要害受創，發生死亡結果。李疏未注意，貿然以右手徒手打葉的左臉頰2下，致葉受有右側創傷性硬腦膜下出血。葉感到不適，經送醫進行手術住院治療，仍因顱內出血及顱腦損傷，延至7月4日不治死亡。

李男坦承飲酒時，與葉發生爭執，並以右手徒手打告葉左臉頰2下，但否認犯行，辯稱「葉男當天很正常，我只是輕輕打，打完後還有拿錢給葉去買酒」、「葉的傷口本來就有了，那天看到葉兩隻眼睛腫脹，據我所知，他住院很久了，那天是從醫院偷跑出來，是被外面青少年打的」。

法醫證稱「硬腦膜下出血是有外力在，造成腦部晃動牽扯血管而破裂時，就會造成腔室出血，而葉5月時有左側硬腦膜下出血，所以腦更脆弱，不需要很大的力量就可能導致其顱內再出血，尤其再生的血管很脆弱，稍微有外力存在，不管何處遭到外力，就可能會導致血管再破裂，造成硬腦膜下腔出血」。