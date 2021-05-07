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特教生被同學摸鳥、打手槍 家長教養疏失要賠17萬元

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

一名中度身心障礙男學生被同學強迫摸鳥、打手槍，受害男學生和父親提告求償，台北地方法院判同學、父親應連帶賠償17萬元，可上訴。

男學生提告主張，男學生是中度身心障礙者，2019年2月被同學帶入學校廁所，命令脫褲、摸鳥和打手槍；同年4月，在路上被同學摸生殖器。

他指出，同年5月，同學趁機搶奪水壺，並躲進超商廁所，男學生追進廁所想拿回水壺，但因兩人在廁所時間過久，店員敲門後發現男學生下體暴露，最後提告性侵害，同學也被法院裁定保護管束，提告要求賠償75萬元。

另外，男學生受害時未滿16歲，同學的行為已經侵害男學生父親保護、教養、監護，男學生父親也要求對方賠償60萬元。

同學和父親抗辯，他身高僅150公分，但受害男學生身高175公分，有體型上優勢，但對方卻沒有反抗，有違常情。

另同學也有情緒障礙，是輕度身心障礙者，應不負賠償責任，且父親也積極帶他就醫、參加心理治療，盡力監督沒有疏懈，希望法官駁回請求。

法院認為，根據校方調查報告、超商店長說法等相關證據，認定同學2019年2月、5月有猥褻男學生；再者，同學較男學生有認知、表達優勢，不採信同學抗辯男學生有身材優勢的說法。

判決指出，同學父親雖抗辯沒有監督疏失，但同學是和祖父母同住，為隔代教養家庭，且父親從未拿錢回家養小孩，認定父親有教養未盡親職義務，有連帶賠償責任，最後判同學和父親應連帶賠償男學生14萬元、男學生父親3萬元，共計17萬元。

示意圖／Ingimage
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猥褻 特教

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