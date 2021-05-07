影／富商愛開直升機亂飛 南投檢方起訴查扣3架、起訴3人

國內無照直升機亂飛，引發飛安疑慮。南投地檢署去年查獲名間鄉廖姓台商、台中市陳姓商人涉嫌駕駛Robison R22Beta直升機違法飛行，還有陳姓技師負責維修，今天依違反民航法將3人提起公訴，並請法官宣告沒收相關直升機、零組件。

去年10月新北市淡水新市鎮街道上有直升機載客起飛，緊鄰住宅大樓，讓民眾擔心釀成傷亡，且直升機根本無照飛行，經檢警追查，發現部分富商違法購買無照直升機並飛行，嚴重影響飛航安全。

南投地檢署接獲民航局通報和民眾檢舉，發現南投縣上空也常有直升機飛行，南投檢警方會同民航局共同追查，去年10月23日在名間鄉一處隱密倉庫內，發現Robison R22 Beta Ⅱ型2人座直升機，以及仍在組裝中的法國SA341G型5人座直升機，還有部分直升機座艙、外殼、零件等物。

經查，直升機所有人為綽號「廖董」的廖姓台商，他喜歡駕駛直升機，卻沒有駕駛直升機之檢定證及體格檢查及格證，2013年2月14日購入未領有適航證明的R22直升機。2019年11月又以零組件名義，進口美國進口ROBINSON R22 BETA二代直升機，同樣無適航證明，並委由陳姓技師在住處組裝後，還一起測試飛行。

檢方擴大追查，發現台中市陳姓商人在2019年8月29日從台中市外埔區駕駛ROBISON、R22BETA直升機到名間鄉「廖董」住處，由陳姓技師維修飛機，隔年2月才又飛回台中，檢方去年10月29日在台中查扣直升機，並查出陳姓男子在2014年，同樣以不詳方式購入直升機。