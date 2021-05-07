伴侶患帕金森氏症病逝 同志爭取喪葬津貼法院不准

黃姓男子在罹患帕金森氏症的杜姓同性伴侶過世後，向勞保局請領家屬死亡給付13萬餘元遭拒，他不服提行政訴訟；台北地方法院認為2人沒有登記結婚，也沒有辦理註記，判黃敗訴，可上訴。

黃提告主張，他和杜1999年10月9日舉行結婚儀式，也一起生活，但杜2013年罹患帕金森氏症，逐漸失去語言、行動能力，法院2017年也裁定由他擔任杜的監護人。

他指出，杜2018年6月22日死亡，而他2019年11月26日以配偶死亡為由，申請喪葬津貼卻被勞保局拒絕。黃認為，雖然他們沒有辦理結婚登記，但依司法院大法官解釋意旨，杜應是他的同性配偶，他依法可以請領補貼。

另黃主張，杜患帕金森氏症，失去言語、行動能力，因此無法到戶政事務所辦同性伴侶註記；另舉台灣酷兒權益推動聯盟秘書長胡勝翔官司為例。

勞保局抗辯，黃和杜沒有登記結婚，不符合法律規定，且台中市府各戶政事務所2015年10月1日開始辦理同婚伴侶註記，而杜過世之前，雙方也未辦理同性伴侶註記，無法認定兩人是配偶。

法院認為，相同性別的兩人須完成街婚程序才能成為配偶，並非只要相愛、同居就是配偶；兩人沒有登記結婚，且在杜死亡之前，也沒有辦理同性伴侶註記，不符合專法規定，勞保局核定不給付喪葬津貼沒有違誤。