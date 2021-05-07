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中資佯裝外企入侵科技園區 竊取台灣研發技術回傳深圳
新竹地檢署昨天破獲一起「偽外企、真中資」案件，經檢方調查，該間設籍廣東深圳市的電子公司，以僑外資名義由人頭擔任公司負責人，並在竹北市台元科技園區設立公司，再以高薪利誘挖角研發人員，但研發成果卻通通被回傳中國，違反兩岸人民關係條例，其中3人涉嫌重大，訊後諭知交保。
據了解，該間深圳電子公司在台設立的公司，從事寬頻接入終端、無線通訊、可穿戴式產品等研發，並不斷以高薪利誘挖角台灣的高科技研發人才，卻將研發成果回流中國，非法在台灣從事業務，涉嫌違反兩岸人民關係條例。
檢方昨天指揮法務部調查局新竹縣調查站、新竹市調查站及桃園市調查處，分別搜索該公司位於台元科技園區在內的3處辦公室，並傳喚犯罪嫌疑人、證人近 20 人到案，同時查扣相關證物。
經專案小組檢察官6 人漏夜偵訊後，今天上午認為其中丁姓、蕭姓及林姓嫌犯3人涉案嫌疑重大，訊後丁嫌及蕭姓都以10萬元交保，林嫌則以20萬元交保。
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