影片曝光！長孫涉殺害阿嬤奪產 警找到「牙齒」關鍵證物

台中市民阮姓男子的祖母6年前離奇失蹤，檢警查出阮的祖父7年前過世，阮未經祖母及妹妹同意，將祖父的財產過戶給自己，懷疑祖母的失蹤與他有關，檢警日前到他的住處搜索，找到疑似阮男祖母的「數顆牙齒」關鍵證物，檢察官向法院聲請羈押，法官依涉嫌殺害直系親屬重大、有滅證之虞，裁定羈押禁見。

今天阮姓男子落網畫面也曝光，監視器畫面拍下，現場10多名幹員身穿便衣，分別扮成路人、工人以降低阮男疑心，見到阮一出現後，立即上前包圍將他逮捕。阮則是神色自若，穿著休閒，身穿灰色運動外套，留著一頭長髮、紮起馬尾，在大批幹員陪同下走進社區時還揮手向警衛示意。幹員在進入阮男住家後，整整搜索近3小時，將所有可能物證裝箱搬上車。

阮男祖父2014年過世，留有土地及建物，阮男未經家人同意，在土地登記書「遺產分割協議書」、「土地、建築改良物所有權買賣移轉契約書」盜蓋家人印鑑章，把祖父遺產過給自己。

2015年5月間，阮男的祖母失蹤，就此人間蒸發，2017年3月間阮的妹妹發覺哥哥持有阿嬤領退休俸金融帳戶存摺，帳戶內存款被提領一空，質問時遭阮男惱羞成怒打傷，妹妹提告，一審依偽造文書、偽造有價證券、傷害等罪判阮男6年6月。

檢警懷疑阮男與祖母失蹤有關，本月4日掌握新事證搜索阮男住處，找到疑似阮男祖母的「數顆牙齒」關鍵證物，阮男仍矢口否認，但檢察官認為羈阮男涉嫌重大，依殺害直系親屬罪嫌，向法院聲請羈押禁見獲准。查扣的牙齒送法醫研究所鑑定。

此外，2007年6月間，劉女與阮男就讀南部知名大學四年級，她返回彰化老家，為老父慶生，離家後，14年來未見蹤影，就此人間蒸發。劉女的家人在她失蹤後，曾懷疑她的同學阮男與她失蹤有關連，但經檢警長期調查後，仍無結果，數月前，劉女的家人提供新線索，由檢警調查。 阮男神色自若，在大批幹員陪同下走進社區時還揮手向警衛示意。 圖／讀者提供

警方到阮姓男子（綁馬尾者）住處搜索，將他帶回。 圖／讀者提供

警方準備逮捕阮姓男子前展開埋伏，圖中背對鏡頭及坐在騎樓邊的男子，均為便衣刑警。 圖／讀者提供