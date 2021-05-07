高院前審判長關說判前法官子無罪遭訴 北檢過往曾簽結

最高法院前法官蕭仰歸之子蕭賢綸，2008年就讀海洋大學法律研究所時肇事逃逸，一審依公共危險罪判刑六月，緩刑兩年，蕭上訴，蕭仰歸向二審前審判長高明哲關說，改判無罪確定。台北地檢署今依枉法裁判罪起訴高，而北檢曾2010年曾經分案過，不過予以簽結。

檢方調查，高明哲當時是台灣高等法院法官，在2009年1月19日承審最高法院法官蕭仰歸之子蕭賢綸的肇逃案。本應依法公正審判，但由於他與蕭仰歸有私交，蕭在高收案後就進行關說，希望判就讀法律系的兒子無罪，以便將來得以通過司法官考試。

雙方在2009年12月3日、9日二度共同出席友人邀約的宴席，高違背公正審判的職務，接受蕭的關說，決定改判無罪。高在高院走廊向陪席法官高玉舜表達難處，但高女當場表示：沒有空間，很難撤銷。

當日開庭完畢，合議庭三人共同前往高明哲辦公室，對案件進行評議。此際，高明哲再度向高女表示，蕭賢綸是蕭仰歸的兒子，蕭有找他，以企圖改變高女有罪心證。但高女認為改判無罪很困難，始終拒絕關說。

二審判決無罪之後，爆出承審該案的審判長高明哲接受蕭仰歸關說，拿出事先寫好的無罪判決。2010年北檢曾經分案調查高院合議庭有無枉法裁判。

檢察官承辦後訪談多位司法官後認為無罪判決是合議庭的自由心證，不能因有不同看法就認定枉法裁判，全案簽結。分案時，蕭仰歸暫列「他」字案被告，案由則暫訂為「瀆職」。