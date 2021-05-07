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蔣月惠咬傷女警易服勞役違規3次取消 改拘役繳9千罰金
屏東縣無黨籍縣議員蔣月惠2018年抗議「屏東市公勇路拓寬工程」拆除案，蔣月惠肉身阻擋怪手，穿梭施工管制區直播，遇上執勤女警攔阻，蔣月惠打、咬傷女警，法院判處拘役80天，得易科罰金，換算易服勞役480小時，蔣月惠服易服勞役期間因遲到、發呆、被邀請上台唱卡拉OK，違規3次，取消易服勞役，還有9天拘役，蔣月惠今到屏東地檢署執行，繳交9千元罰金，蔣月惠說「我今天畢業了」。
蔣月惠因為咬傷女警法院判處拘役80天，換算服勞役480小時，他在服勞役期間因為三次違規，分別是1月未達服勞役96小時，2次遲到，一次在工作發呆，4月7日在服勞役時，公園內有人聚餐，邀請她上台男女合唱雪中紅，取消服勞役資格。
蔣月惠說，剩下時數換算為拘役9天，今上午到地檢署執行，繳交9千元罰金，她感謝檢察官、佐理員、督導對她的協助與幫忙，讓她完成服勞役421小時，減輕經濟負擔。
蔣月惠說，「我今天畢業了」，上午做了簡單筆錄，繳交9千元罰金，此案結案。
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