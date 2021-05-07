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台南醫師佳偶對簿公堂 妻返家當場逮夫外遇獲賠250萬

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市王姓醫師及妻子蕭姓女醫師原為人稱羨一對佳偶，去年9月間蕭女返家當場撞見丈夫與人妻外遇，感情因而生變對簿公堂，求償1000萬元精神慰撫金，台南地院衡量兩人20多年婚姻，及兩造財產資料，因此，判王及人妻需連帶賠償250萬元精神慰撫金，王不服已上訴。

蕭女主張，人妻明知丈夫已婚，去年9月19日下午2時，兩人在台南市住處發生性行為，她返家當場撞見，令她無法接受，認已共同侵害其配偶權，因而聘請3名律師打官司，向丈夫及人妻求償1000萬元。

王及人妻承認有侵害其配偶權的行為，但蕭女請求的慰撫金過高，實在無法負擔，兩人則聘請同一律師出庭打官司。

台南地院民事庭認兩造爭執點在於蕭女請求連帶賠償1000萬元精神慰撫金，有無理由，因此，依職權調閱兩造的個人戶籍資料、稅務電子閘門財產所得調件明細表及勞保與就保資料等資料，發現蕭女名下房屋、土地及投資，財產9000多萬元，丈夫名下投資及財產總額122萬多元，人妻名下房屋、土地、投資及汽車，財產上1500萬多元。

台南地院審酌，兩造身分、教育程度、地位、經濟狀況，並考量蕭女及王均為醫師，屬高知識份子，結婚迄今已20餘年，王在兩人共同生活的住處發生性行為，經蕭女返家當場撞見，致於精神上受有煎熬，王不僅損及婚姻關係中原應信守忠誠義務，並有害蕭女感情與對婚姻的期待，嚴重破壞配偶間親密關係，也妨害婚姻關係存續的可能。

然而，法官認蕭女請求王及女方連帶賠償精神慰撫金1000萬元略高，應核減為250萬元，較為適當。王不服已上訴二審。

台南市王姓醫師及妻子蕭姓女醫師原為人稱羨一對佳偶，去年9月間蕭女返家當場撞見丈夫與人妻外遇，感情因而生變對簿公堂，台南地院判王及人妻連帶賠償250萬元，但王不服已上訴。圖／本報資料照
台南市王姓醫師及妻子蕭姓女醫師原為人稱羨一對佳偶，去年9月間蕭女返家當場撞見丈夫與人妻外遇，感情因而生變對簿公堂，台南地院判王及人妻連帶賠償250萬元，但王不服已上訴。圖／本報資料照

醫師 外遇

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