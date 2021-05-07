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罕見！前法官涉關說讓兒子判無罪 審判長遭訴枉法裁判

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

高等法院。 本報資料照片
高等法院。 本報資料照片

最高法院前法官蕭仰歸的兒子蕭賢綸，2008年就讀海洋大學法律研究所時肇事逃逸，一審依公共危險罪判刑六月，緩刑兩年，蕭上訴，蕭仰歸向台灣高等法院前審判長高明哲關說，二審改判無罪確定。台北地檢署調查後，今依枉法裁判罪起訴高。

蕭賢綸當時開車在基隆市中正路與陳姓女騎士擦撞，蕭沒有報警、下車，並一度停在前方約60公尺處觀察。基隆地院審理時，考量蕭念海大海法所，高學歷還有法律專業知識竟還肇逃，但賠償後陳女撤回傷害告訴並原諒，予以緩刑。

蕭賢綸上訴後，爆出承審該案的審判長高明哲接受蕭仰歸關說，拿出事先寫好的無罪判決；受命法官高玉舜在接受高院內部調查時，指控審判長向她表明「人家就是拜託要判無罪！」

蕭仰歸、高明哲事後遭監察院彈劾、移送公務員懲戒委員會，蕭仰歸遭判休職6個月，高明哲降二級改敘，兩人提前退休、合開律師事務所。

案經監察院函送檢方偵辦。檢方痛批，高明哲所為是犯枉法裁判罪嫌，請法院審酌他食國家俸祿，職司平亭曲直，應公正廉明，竟基於與友人私交，接受關說，故為枉法裁判，嚴重影響司法信譽。

檢方認為，高明哲犯後否認犯行，堅稱接受關說與枉法裁判未必有關聯，推託陪席法官林洲富支持才能撤銷改判無罪等一切情狀，依法量刑並宣告褫奪公權。

監察院

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