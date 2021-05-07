法官沒來開庭掰「電腦壞掉」 改當律師仍遭罰俸6月

台北地方法院前法官張耀宇多次開庭遲到甚至缺席，有時宣判完也沒交判決書給書記官，承辦定應執行刑案件時未及時處理，沒查明受刑人移監，讓受刑人多關6日，法院還得賠償。監察院以斲傷司法威信而情節重大，彈劾張；懲戒法院職務法庭今判罰款，數額為任職時最後月俸給總額6個月約63萬7千餘元。

張（39歲）原任職北院刑事庭候補法官，但因狀況連連，候補法官服務成績審查不及格，前年5月31日離職。張後來在4個律師公會登錄，但2022年5月30日前不能在北院執行律師職務。

台北地院指出，張多次開庭遲到，還傳ＬＩＮＥ訊息要書記官以「電腦故障」為由，欺瞞當事人沒辦法準時開庭；擔任陪席法官時，他也姍姍來遲，甚至還「放鴿子」，審判長只好找其他法官來幫忙代開。張也曾在案件宣判後，只傳判決主文給書記官，沒有交出判決書。

林姓男子因犯毒品危害防制條例，台北地檢署聲請定應執行刑，張2017年7月收案，卻沒及時處理，檢方催促後，他才在10月16日裁定應執行8月徒刑。但張沒發現林從台北監獄移監到新店分監，林收受裁定時，已多執行了6天。林聲請刑事補償，台北地院判准予補償3萬元；這筆帳，最後由張負責繳付。

北院請求法官評鑑委員會個案評鑑，法評會認為張耀宇出勤不正常，除了增添同事負擔，也影響當事人候庭時間；而他沒依法遵期交判決書給書記官，壓縮了書記官製作、校對裁判書正本的時間，延誤裁判書送達時程；林姓受刑人「多關6天」，法評會認為這侵害受刑人權益、損害司法信賴度。

法評會決議報由司法院移送監察院審查。監院認為張2015至2017年間承辦案件逾4個月未進行而停滯者共31件，影響當事人權益；而法評會所指張開庭未到還假稱電腦故障、害受刑人多關6天也確有此事，依法彈劾。