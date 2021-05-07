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老兵嗆長官「來外面輸贏」還脫哨鎖門睡覺 退伍後被訴
吳男去年在嘉義大林營區服志願役、任上兵，晚間輪值彈藥庫哨兵，竟擅離勤務回寢室鎖門睡覺，被營區安全士官等發現提報，吳隔月又抗命向長官嗆「來外面輸贏」，檢方日前偵查終結，依陸海空軍刑法衛兵哨兵廢弛職務罪及對長官施暴脅迫罪起訴。
21歲吳姓男子107年底入伍，之後轉服志願役士兵，並已去年12月16日退伍。去年8月其輪值晚間0時到清晨6時彈藥庫哨兵，居然離開勤務，回寢室鎖門睡覺，經安全士官及查哨軍官發現，才將他帶回彈藥庫執勤。
吳男隔月又認為連部士官長任務分配不公，想向旅部上訴，經連部張姓上士請他離開，吳拒絕後，張向周姓營長回報，周提醒「不跟班長回去就是抗命」，吳不僅不願回去，還握著拳頭兇惡的嗆「來外面輸贏呀！」經營輔導長規勸後吳才離開。
全案經部隊函送嘉義憲兵隊偵辦，檢方日前傳訊吳到案，吳坦承犯行，檢察官認定吳行為涉犯陸海空軍刑法，第34條第1項哨兵廢弛職務，及同法第49條第1項，對長官司恐嚇罪嫌，前者可處5年以下有期徒刑，後者可處1年以上7年以下有期徒刑，戰時處罰更重。
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