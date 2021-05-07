王光祿持槍狩獵釋憲案 大法官下午宣示解釋

王光祿等打獵釋憲案，大法官於3月9日召開言詞辯論庭，訂今天下午4時在憲法法庭宣示解釋，現場開放民眾旁聽，並將於大法官網站同步播放影音。

台東縣海端鄉布農族獵人王光祿於民國102年間持獵槍射殺山羌等保育動物，最高法院依違反槍砲彈藥刀械管制條例及野生動物保育法判處3年6月徒刑定讞；經提起非常上訴，最高法院認定有違憲之虞，裁定停審並聲請釋憲。

王光祿向大法官聲請釋憲後，原住民潘志強及桃園地院法官也聲請釋憲。

大法官將4件聲請合併，3月9日在憲法法庭召開言詞辯論庭，邀請王光祿、潘志強、內政部、警政署、農委會等相關機關，並請研究原住民族專家及生態保護專家表示意見。審判長許宗力庭末諭知，全案辯論終結，一個月內指定日期公布解釋。

大法官4月間決議，今天下午4時將於司法院憲法法庭（司法大廈4樓）宣示解釋，並核發民眾16席、記者16席旁聽，宣示解釋將同步於網路播放影音，民眾可於大法官網站首頁點選連結，同步收看。