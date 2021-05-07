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員警被民眾車輪輾腳堅持不和解 提告挨控「懲罰百姓」
桃園黃姓男子開車因交通糾紛，不慎輾壓到桃園市警局交通大隊莊姓員警左腳，雙方爆發衝突，莊堅持對黃提告，法院3月依過失傷害判黃拘役10日；黃時隔一年，近日在臉書PO文附上影片控訴警察「懲罰百姓」，桃園警分局則說，尊重員警主張維護自身權益及判決結果。
黃男時隔1年多，近日在臉書、PTT以「這樣算被警察霸凌嗎？」為題發文控訴當時並非故意輾壓到莊員的腳，但員警態度差、說詞反覆，原本要和解最後又提告，直言「警察根本就是想懲罰百姓」，文章引起網友熱議，留言諷刺莊員警「碰瓷」，莊一度揚言對網友提吿，但臉書卻被灌爆被迫關閉。
桃園分局回應指出，莊員持驗傷單至轄區大樹派出所提出刑事告訴，基於維護自身權益之主張，分局予以尊重，另也局尊重司法調查、判決結果；桃園地院目前也尚未接獲上訴。
檢方調查，黃男（26歲）去年6月6日早上11點多，開車經桃園區建新街往建國路，見對向車輛跨越中央分線佔據部分車道，就留在原地停等避讓，導致後方車流交通壅塞，桃園交通大隊莊姓員警上前示意他開車窗確認狀況。
但黃沒開窗就貿然起步，車輪因此壓到莊的左腳，但黃肇事沒即時停車，返持續往前行，莊員騎警用機車鳴笛追趕，最後黃才靠邊停車，檢方偵結認定黃犯嫌明確，依過失傷害罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑。
桃園地院審酌，黃男未注意車輛周圍狀況，貿然起駛因而肇事，與莊員受傷間有因果關係，過失明確，考量黃犯後符合自首予以減刑，且犯後坦承，但莊員沒有和解意願，雙方至今才無法和解，今年3月26日依過失傷害罪判黃拘役10日，得易科罰金。
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