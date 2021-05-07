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台商威脅醫師娘竟群發通姦照 誆稱要她守德判7月刑

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

朱姓台商因從事月嫂事業的王姓人妻拒絕和他聯絡，他透過微信、LINE、臉書等軟體傳送「沒回我，我就把妳跟人不軌的影片群發給妳家的人」恫嚇，還散布「通姦證據」給王婦親友、員工，指她「作姦犯科」。台灣高等法院依散布猥褻圖畫罪、強制未遂等罪判朱7月徒刑，得易科罰金定讞。

朱姓男子已離婚，在中國大陸經商，而王姓婦人則是醫師娘（去年經法院裁判離婚），她還創立「月嫂」媒合平台，經常接受媒體採訪。王婦前夫曾控告朱和妻子相姦、通姦罪，但因他曾說「對我來說，妳只是迷途忘了回家的路的小綿羊，我歡迎妳回來」，一再強調願意寬恕，高雄地方法院去年3月判公訴不受理；檢方上訴，二審駁回確定。

2017年12月，朱因王婦不理會他，數度傳訊息威脅要將她不軌的影片「群發」給她家人、夫家，還說「影片很多，我一天發一部」，要求對方速與他聯絡。同月，朱傳訊息給王婦的員工、母親，還說「妳知道執行長在外作姦犯科的通姦行為嗎？」、「原來是一個會跟人家搞偷情搞通姦的月子企業」。

王婦向新店警方報案，台北地檢署偵結後起訴，台北地方法院依強制未遂、加重誹謗罪罪判朱7月得易科罰金之刑。檢方和朱皆上訴。

朱姓台商否認有強制、散布猥褻圖畫和加重誹謗等犯行，辯稱是因王婦在群組中侮辱他是「小王」，且對他母親出言不遜，母親還因此掛急診，他才傳訊息「抗議」，要求對方道歉。

朱說，他確實有傳送王婦與人通姦的訊息，王婦也坦承通姦，他認為王婦經營月嫂派送服務，又常受訪，但月子產業是需要高道德標準的託付產業，她通姦行為不僅是私德、也與公共利益相關。朱稱希望王婦的親友能轉達她已經違反法律與道德，他沒有誹謗。

高等法院認為，朱確實想以散布性愛影片或含有性愛影片檔的縮圖畫面逼王婦聯絡，但王婦在2018年1月4日到警局報案，強制犯行未遂。

高院勘驗朱散布的「通姦影片」，畫面中可見女子陰部，認定是猥褻圖畫；王婦雖經營月嫂媒合平台事業，是否通姦與一般大眾所關注的公共事務、公共利益無關。

因檢察官漏未論及朱散布猥褻圖畫罪，此部分與誹謗犯行有關，高院認為朱姓台商犯強制未遂、散布猥褻圖畫罪，應分論併罰，雖撤銷一審判決，但刑度仍維持7月徒刑。

朱姓台商指王姓婦人經營月嫂派送服務，又常受訪，但月子產業是需要高道德標準的託付產業，她通姦行為不僅是私德、也與公共利益相關。台灣高等法院則認為私德範疇與王婦所經營的事業無必然關聯。 示意圖／Ingimage
朱姓台商指王姓婦人經營月嫂派送服務，又常受訪，但月子產業是需要高道德標準的託付產業，她通姦行為不僅是私德、也與公共利益相關。台灣高等法院則認為私德範疇與王婦所經營的事業無必然關聯。 示意圖／Ingimage

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