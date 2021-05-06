震南公司設廠引發長達7年訴訟 今言詞辯論終結

震南鐵線公司多年前為擴充產能，至高雄市路竹區、阿蓮區交界的新園農場新建酸洗工廠，當地民眾擔心工業排放廢汙水及酸霧影響鄰近農漁作物，開啟長達7年訴訟，今天下午雙方至高雄高等行政法院進行言詞辯論終結，訂本月27日下午4點宣判。

震南鐵線公司建設新廠申請於2015年有條件通過環評，當地民眾發現，震南公司於動工前就先埋下暗管，又因新園農場鄰近稻田，為二仁溪中游、下游有湖內養殖漁業，質疑工廠排放廢汙水及鐵線酸洗過程產生的酸霧將影響附近產業及民生安全，由在地農民蔡春紀等人組成新園農場自救會，與環保團體提起訴訟。

最高法院2018年判決居民勝訴，但震南公司僅停工51天，高雄市政府因震南公司將10%排放廢水，改成加裝RO處理廢水以達100%零排放，再次通過環評允許開發，震南鐵線公司至今已運作1年多，當地民眾持續抗爭，高雄高等行政法院今天進行言詞辯論，共有4位農民出席旁聽。

環境法律人協會律師張譽尹指出，工廠環境影響評估報告書裡提及針對廢水全回收可行性及廢氣排放法律依據有非常多瑕疵，本次開庭高雄市政府委任律師多根據鑑定報告書中有利於設廠的大方向內容進行辯論，但不利於設廠的細節正是爭議關鍵點，希望法院還給人民一個公道。

高雄市府委任律師表示，張譽尹方提出的計算方式為錯誤引述，事實上環境影響評估報告書中數據皆為公正SGS單位計算後的結果，報告中鑑定人已稱RO技術處理廢水方式無疑慮，產生的廢汙泥也是經合法管道排出，新設廠這1年多來市府環保局也安排27次稽查，並無發現違規。

律師張智鈞也提到，根據法律規定，工廠如要推估汙染空氣排放量，可根據中央或主管機關公告的計算方式加以計算，但震南公司以法律或法定從未出現過的方式計算，已用了10多年，此種計算方式導致空汙排放量相差十倍，廠商為省錢便宜行事，把環境成本外部化給人民。