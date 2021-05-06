罵「小笨蛋」涉公然侮辱 黃士修批檢：切割事實脈絡
核四公投領銜人黃士修，去年12月13日對於行政院長蘇貞昌在臉書分享三倍券使用方式，黃在貼文下方與林姓網友起爭議，黃指林是「蠢貨」、「小笨蛋」，林提告，士林地檢署偵結依公然侮辱罪嫌將黃起訴，今天士林地方法院召開準備程序庭，黃否認犯罪，認為檢察官切割事實脈絡。
行政院長蘇貞昌去年12月13日參訪台灣漫畫基地，以三倍券購買近3000元的漫畫，支持台灣原創作品，並在臉書粉絲專頁發布相關訊息，黃士修與林姓網友在下方留言互相爭論，黃回應林的留言中提及「騙你們這種不懂經濟學的蠢貨」、「你一開口就暴露沒讀書的愚蠢」、「不用功讀書的小笨蛋」。
黃庭後接受媒體訪問表示，他是基於事實評論，有可受公評的免罪條款，檢察官切割事實脈絡，只用「愚蠢」、「小笨蛋」就說是公然侮辱，違反憲法言論自由保障。
黃說，刑法公然侮辱所指的侮辱，是未指定的具體事實，僅為抽象的謾罵，他的回應是基於事實脈絡，來形容林，與詆毀對方人格名譽相差甚遠。
黃認為，該案涉及執政黨政策的公眾關注事件，檢方切割事實脈絡不僅讓人懷疑是否為政治起訴，若法院採納檢方主張，率然將他的文字割裂引用，等於傷害司法公信力。
另外，黃還說未來希望被分配到比較公正的法官，因為，他在台北地檢署的「小孬孬」案件遭一審法官判處拘役50天，同樣依據公然侮辱罪；據他的法界朋友透露，該法官曾在當律師期間，受僱於跟他針鋒相對的詹順貴，法官個人心證對他不利。
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