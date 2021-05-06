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劉冠軍潛逃大陸來不及變現財產翻漲至1.9億 檢聲請沒收

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

國安局上校出納組長劉冠軍涉嫌趁管理機密外交「奉天專案」與「當陽專案」帳戶期間，侵占公款買股票、房產、珠寶、黃金，2000年東窗事發後，劉潛逃出境，他的父母、妻子及2名女兒事後跟著潛逃，檢方扣押劉一家人用公款購賣的財產至今，士林地檢署今年3月10日聲請沒收，正待法院裁准，初估市值共1億9000多萬。

據了解，劉在東窗事發前，用公款買了台積電、聯電、華邦電數百張，過了20多年，現在股價都已翻倍，檢方發現劉妻有1筆6000多萬的房產，懷疑也是侵占公款購買，還有珠寶、黃金、銀行存款，初估市值共1億9000多萬。

士檢指出，若法院裁准沒收，就會變價這些股票、房產、珠寶、黃金，用現金歸入國庫。

前國安局上校出納組長劉冠軍因侵占鉅額公款，潛逃海外多年。本報翻攝資料照
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珠寶 國安局 台積電

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