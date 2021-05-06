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謝長廷未返台備詢 告歐鴻鍊訴訟繼續：加油添醋誣陷

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

駐日代表謝長廷指台灣核電廠也有排放核廢水，引發熱議，他無明確返台備詢期程，不過提告要求外交部前部長歐鴻鍊賠償80萬元的民事訴訟仍持續，台灣高等法院準備程序今終結，謝的委任律師指歐咬定「謝說『蘇啟誠憂鬱症』」是故意的。

2018年燕子颱風侵襲日本，多名台籍旅客滯留關西國際機場，網友議論，矛頭原本對準謝長廷，但後來網軍帶風向，台北駐大阪經濟文化辦事處處長蘇啟誠在9月14日自縊。

歐鴻鍊前年上廣播節目，說「後來這個謝長廷啊，大概因為人家這個指責謝長廷，逼死了這個蘇啟誠，所以他為了卸罪、脫罪，他就說，阿，蘇啟誠有憂鬱症所以自殺。對一個往生的人，這樣子的羞辱，還有在生的家人，也是一個重大的羞辱啊」。

歐稱謝長廷「逼死蘇啟誠」，網友在節目網頁下方留下「惡劣的謝代表」等負面評論，謝提損害賠償訴訟，求償80萬元。新北地院認為歐未盡查證義務，判賠30萬元，雙方皆上訴。

謝長廷認為歐鴻鍊說的不是事實，他卻遭網友指責「謝長廷早就該下台可是真不要臉還在當官真可恥」、「天理昭昭！謝長廷等著吧」、「這段時間以來只看到謝x 廷的傲慢，蘇處長的境遇讓人真的不捨」，名譽權嚴重受損。

高等法院今續行準備程序，歐鴻鍊的委任律師表示，謝也曾告過台北市議員羅智強，但台北地院判敗訴。不過謝的律師指在羅案中，未涉及「蘇啟誠有憂鬱症」一事，羅案沒有參考價值。

法官表示，本案的重點應是如何證明歐鴻鍊故意侵害謝長廷的名譽權。謝的律師表示，就算蘇啟誠遺孀范姜真媺告知歐鴻鍊她聽聞「謝長廷在部內聲稱蘇啟誠患有憂鬱症」，但范姜真媺當時處於悲痛慌亂之情緒中，她對聽聞內容的記憶是否正確有疑義，歐鴻鍊卻把「不知名人士」的傳聞當成自己的見聞，更加油添醋咬定謝說蘇啟誠有憂鬱症，沒有進行任何查證或澄清，可證有侵害謝長廷名譽權故意。

因準備程序終結，高院定5月25日審理。

外交部前部長歐鴻鍊（右圖）稱駐日代表謝長廷「逼死了這個蘇啟誠（台北駐大阪經濟文化辦事處處長）」、「蘇啟誠有憂鬱症所以自殺」，謝提損害賠償訴訟，台灣高等法院準備程序今終結。圖／聯合報系資料照
外交部前部長歐鴻鍊（右圖）稱駐日代表謝長廷「逼死了這個蘇啟誠（台北駐大阪經濟文化辦事處處長）」、「蘇啟誠有憂鬱症所以自殺」，謝提損害賠償訴訟，台灣高等法院準備程序今終結。圖／聯合報系資料照

謝長廷 憂鬱症 蘇啟誠

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