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收容人母親節前寄康乃馨附零食 允諾「乖乖」

中央社 / 苗栗縣6日電

母親節將至，法務部矯正署苗栗看守所今天舉辦母親節賀卡製作活動，協助收容人寄送賀卡給母親，並附贈康乃馨和零食「乖乖」，象徵允諾母親，未來將會「乖乖回家、回家乖乖」。

苗栗看守所所長張龍泉表示，母親節是相當特別的節日，為人子女卻在監所收容通常感觸更深，對母親含辛茹苦的養育之恩容易感到內疚，今年考量華航機師及諾富特飯店染疫事件，暫緩辦理母親節見面懇親活動，改以郵寄賀卡方式，讓收容人表達對母親的感謝與思念。

苗栗看守所在母親節前夕，贈送女性收容人康乃馨，今天也讓收容人製作母親節賀卡，由所方出資協助郵寄。特別的是，還附贈1朵康乃馨及吸引外媒報導的零食「乖乖」，象徵收容人允諾母親「乖乖回家、回家乖乖」的含意。

張龍泉說，會做此安排是希望勉勵收容人，透過親情的連結，觸動自我期許深自悔過，早日回到社會重新做人。

母親節 零食 諾富特

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