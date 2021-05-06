抬棺抗議、撒冥紙 前國代為表妹婿出頭觸法

彰化縣陳姓女子因丈夫鄭男2018年到彰化某醫院就醫發生醫療糾紛，至今仍在醫院意識不清，陳女與親友等到醫院抬棺抗議、撒冥紙、丟雞蛋，被醫院提告妨害名譽，彰化地方法院依強暴侮辱罪判陳女及其曾任國大的洪姓表哥等親友共4人被判處拘役40到25日不等，均緩刑2年。

判決書指出，陳女因丈夫鄭男（當時61歲） 2018年2月間因身體不適到彰化縣鹿港鎮某醫院就診，鄭男後來呈現意識不清狀態，陳女等家人認為是曾姓主治醫師處置不當，讓鄭男已宛如植物人，因此前往醫院抗議。

2019年5月27日由陳女表哥洪姓前國代率親友等數十人到醫院前，洪男指揮親友抬棺抗議、撒冥紙、丟雞蛋、潑灑紅色染料等，洪男更在醫院前叫囂說「你醫院要派誰出來說，你今天給我莊孝維，我在國會待30年，給我莊孝維，誰要出來跟我說，不然我會再來…」。

判決指出，洪男、陳女等人的抬棺、撒冥紙此等強暴方式公然對醫院的侮辱行為，已影響一般民眾對於醫院能否安全、妥適執行醫療業務認知，進而貶低醫院之社會評價。

且陳女對曾姓主治醫師與該院護理師二人提起業務過失傷害致重傷害告訴，經彰化地檢署檢察官偵查後，已獲不起訴處分，陳女聲請再議後，亦經臺灣高等檢察署臺中檢察分署參據病歷資料及依醫事審議委員會2次鑑定意見後為不起處分，駁回再議聲請。

法官認定洪男、陳女等人以強暴方式對醫院公然侮辱行為，雖均有不該，但審酌陳女因丈夫鄭男罹病後身心飽受煎熬，致難以克制情緒，洪男等親友因不捨陳女身陷困境而共同參與抗議，因此依共同犯強暴侮辱罪，將前國代洪男處拘役40日，陳女拘役35日，另二名親友各處拘役25日、35日，均緩刑貳年，可上訴。