快訊

街訪全職媽媽有多慘？連去超商喝個飲料都覺得開心

應14天全面停飛？華航清零54名造冊 陳時中否認「半套說」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

抬棺抗議、撒冥紙 前國代為表妹婿出頭觸法

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣陳姓女子因丈夫鄭男2018年到彰化某醫院就醫發生醫療糾紛，至今仍在醫院意識不清，陳女與親友等到醫院抬棺抗議、撒冥紙、丟雞蛋，被醫院提告妨害名譽，彰化地方法院依強暴侮辱罪判陳女及其曾任國大的洪姓表哥等親友共4人被判處拘役40到25日不等，均緩刑2年。

判決書指出，陳女因丈夫鄭男（當時61歲） 2018年2月間因身體不適到彰化縣鹿港鎮某醫院就診，鄭男後來呈現意識不清狀態，陳女等家人認為是曾姓主治醫師處置不當，讓鄭男已宛如植物人，因此前往醫院抗議。

2019年5月27日由陳女表哥洪姓前國代率親友等數十人到醫院前，洪男指揮親友抬棺抗議、撒冥紙、丟雞蛋、潑灑紅色染料等，洪男更在醫院前叫囂說「你醫院要派誰出來說，你今天給我莊孝維，我在國會待30年，給我莊孝維，誰要出來跟我說，不然我會再來…」。

判決指出，洪男、陳女等人的抬棺、撒冥紙此等強暴方式公然對醫院的侮辱行為，已影響一般民眾對於醫院能否安全、妥適執行醫療業務認知，進而貶低醫院之社會評價。

且陳女對曾姓主治醫師與該院護理師二人提起業務過失傷害致重傷害告訴，經彰化地檢署檢察官偵查後，已獲不起訴處分，陳女聲請再議後，亦經臺灣高等檢察署臺中檢察分署參據病歷資料及依醫事審議委員會2次鑑定意見後為不起處分，駁回再議聲請。

法官認定洪男、陳女等人以強暴方式對醫院公然侮辱行為，雖均有不該，但審酌陳女因丈夫鄭男罹病後身心飽受煎熬，致難以克制情緒，洪男等親友因不捨陳女身陷困境而共同參與抗議，因此依共同犯強暴侮辱罪，將前國代洪男處拘役40日，陳女拘役35日，另二名親友各處拘役25日、35日，均緩刑貳年，可上訴。

醫院獲知判決結果表示，當初鄭男是因泌尿道感染引發的敗血症來就醫，病情惡化相當快，後來也在加護病房治療，處於意識不清狀況，當時醫生並未處置不當。

彰化縣陳姓女子因丈夫鄭男2018年到彰化某醫院就醫發生醫療糾紛，與前國代洪姓表哥等親友到醫院抬棺抗議、撒冥紙抗議，被彰化地方法院判處拘役40到25日不等，均緩刑2年。報系資料照
彰化縣陳姓女子因丈夫鄭男2018年到彰化某醫院就醫發生醫療糾紛，與前國代洪姓表哥等親友到醫院抬棺抗議、撒冥紙抗議，被彰化地方法院判處拘役40到25日不等，均緩刑2年。報系資料照

雞蛋 醫師

延伸閱讀

蟑螂之亂／餐廳曾遭撒冥紙 老闆疑欠多筆債最高6500萬

毒情侶打斷警察門牙想脫逃 她大腿遭射穿再棄保潛逃

撞癱瘓未和解竟獲緩刑 法官認和解絕非緩刑必要條件

蹺掉保護管束 台東男緩刑被宣告撤銷

相關新聞

網路霸凌奪走女醫師的生命 法官重判加害者去坐牢

北部教學醫院女醫師與張姓男子分手，張網路霸凌上「爆料公社」指摘女醫師異性交往氾濫、從事特種行業，將貼文轉至批踢踢擴大渲染...

前法官案件遲延只罰俸63萬 理由出爐：他裁判品質良好

台北地方法院前法官張耀宇多次開庭遲到甚至缺席，有時宣判完也沒交判決書給書記官，還沒查明移監時間讓受刑人多關6日，法院得賠...

軍人撿走警職服務證偽造是自己的 還強索2按摩女身分證拍照

李姓軍人在餐廳撿到擔任警察的友人警職服務證，竟趁機占為己有並黏貼上自己照片後，相約兩間個人工作室按摩，向對方出示偽造服務...

向廠商借貸60萬元 水利署前正工程司獲不起訴

水利署水文技術組前正工程司李榮崇，遭檢舉2011年間承辦地下水觀測站井建置標案，以「借款」名義向廠商索賄60萬元，事後卻...

彰化縣田中農會會員代表賄選案 4名蕭嫌均被提起公訴

基層農會本屆總幹事改選，彰化縣多個鄉鎮農會競選激烈，田中鎮農會出現綁樁賄選，蕭男要競選第十九屆龍潭農事小組會員代表，涉嫌...

不禁打？輕打他臉頰竟死亡 法官查出先遭他人毆打重創

李男3年前酒後，徒手打友人葉男左臉頰2下，沒想到葉頭部受重創，經送醫急救後不治，檢察官依傷害致死罪將李起訴，法官查出葉男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。