王光祿持槍狩獵釋憲案 大法官7日宣示解釋

大法官日前就原住民王光祿等打獵釋憲案召開言詞辯論庭，聲請人請求宣告違憲，內政部等代表強調現行管制架構合憲。司法院大法官將於明天（7日）下午4時於憲法法庭宣示解釋。

釋憲案起於，台東縣海端鄉布農族獵人王光祿於民國102年間持獵槍射殺山羌等保育動物，最高法院依違反槍砲彈藥刀械管制條例及野生動物保育法判處3年6月徒刑定讞；經提起非常上訴，最高法院認定有違憲之虞，裁定停審並聲請釋憲。

王光祿向大法官聲請釋憲後，原住民潘志強及桃園地院法官也聲請釋憲。

大法官將4件聲請合併，3月9日在憲法法庭召開言詞辯論庭，邀請王光祿、潘志強、內政部、警政署、農委會等相關機關，並請研究原住民族專家及生態保護專家表示意見。

爭點題綱包括原住民（族）（狩獵）文化權部分；原住民（族）（狩獵）文化權與環境生態保護，尤其與野生動物保育的平衡；自製獵槍部分。

爭點還包括，「野生動物保育法第21條之1規定，就原住民族獵捕野生動物，係採事前許可制，是否合憲？」、「在自製獵槍部分，槍砲彈藥刀械管制條例第20條第1項規定，就原住民未經許可，製造、運輸或持有自製獵槍、魚槍，免除刑罰，而僅處以行政罰，將得免除刑罰的狩獵工具限於自製獵槍、魚槍，是否違憲？又免除刑罰的規定未及於（自製）空氣槍，是否違憲？」等。

審判長許宗力庭末諭知，全案辯論終結；司法院大法官明天下午4時，將於憲法法庭宣示解釋。