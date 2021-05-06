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機車追撞前車挨告 法官：過失在後車

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

劉姓機車騎士直行後偏右，後方陳姓機車騎士閃避不及摔車受傷，對劉提告，台北地方檢察署依過失傷害罪起訴劉；台北地方法院勘驗監視畫面，認前、後2部機車保持距離的義務在後車，前車無責，判劉無罪。可上訴。

檢察官記敘犯罪事實，稱前、後2部機車發生「碰撞」；判決說，依監視畫面，2部機車並沒有「碰撞」的事實。

檢察官指控，去年6月1日晚間，劉姓騎士騎車沿台北市松山區健康路往西，行經48巷口貿然偏右，後方陳姓騎士閃避不及，與劉的機車發生碰撞，陳人車倒地，造成右肘、右髖、右膝及右踝挫擦傷，劉犯過失傷害罪。

劉辯稱，案發時他車速不超過5公里，因前面機車緩慢停下來，他跟著慢下來並朝右偏，而陳在他的後面，「陳才應該注意而未注意」；劉說，他關心幫忙扶陳，「我的車跟他的車沒有任何碰撞」。

法官審理認為，依道路交通安全規則，後車與前車應保持隨時可煞停的距離，但依監視器畫面顯示，劉行駛在前，陳跟隨在後，陳「始終為後車」，所以陳應注意劉，並採取必要的措施。

判決書指出，陳從後方想超車，僅因劉的機車向右偏斜，即煞車不及倒地成傷，「陳身為後車顯有未注意車前狀況並保持安全距離的過失甚明」，檢察官起訴書錯誤引用道路交通安全規則，才認為劉應「注意」車前。

判決說，陳是後車，與劉行駛在同一車道，若能注意採取安全措施，可避免碰撞，劉沒有過失責任可言，不必為陳摔車而負責，判劉無罪；此外，陳因案對劉提出民事求償案，法官一併判決駁回。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

檢察官 機車騎士 傷害罪

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