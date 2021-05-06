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彰化夫妻異想天開！透過網路社團約砲 拿到錢又落跑
彰化縣施姓男子、與妻子見臉書「喜歡交朋友，都可以來這裡」社團私下相約性交易風氣盛行，兩人基於詐欺意圖，由妻子出面將蔡男約出性交易，索取聯誼費，卻趁機離開，蔡男報警處理，施男又以化名帳號向蔡男留語音訊息說「他在亂什麼，我要給他死」，彰化地方法院依詐欺、恐嚇等罪將二人分別判處拘役60日、30日。
判決書指出，施妻去年6月間將臉書「喜歡交朋友，都可以來這裡」社團成員蔡男約出性交易，兩人相約到彰化縣某汽車旅館開房間，施妻先索取聯誼費4000元後，即表示要下樓叫酒，卻一去不返，蔡男才警覺自己受騙。
施男當日也出現在汽車旅館，並偽裝是施妻的嫖客，一樣受騙，並要蔡男不要報警，免得他被老婆發現他出來嫖妓，不過蔡男仍報警處理。
施男後又用施妻所辦的臉書帳號「林喀喀」佯裝要幫妻子找蔡男算帳，傳給蔡男語音訊息說「妳把那個男的找出來，他在亂什麼，我要給他死，我要打斷他的腳，他很大是不是」，讓蔡男心生恐懼。
判決書指出，施男與施妻2人正值青年，竟不思以正當方式取得財物，而以詐欺方式取得他人財物，實屬不該，又以語音訊息恐嚇蔡男，本不宜輕恕，不過念在二人坦承犯行，且已將詐得財物返還蔡男，施男從事貨運工作、施妻在家做手工，育有一子，又稱家中有長輩需扶養，因此依共同犯詐欺取財罪、恐嚇危害安全罪判處施男拘役60日，可易科罰金，判處施妻拘役30日、緩刑貳年，可上訴。
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