快訊

街訪全職媽媽有多慘？連去超商喝個飲料都覺得開心

應14天全面停飛？華航清零54名造冊 陳時中否認「半套說」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化夫妻異想天開！透過網路社團約砲 拿到錢又落跑

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣施姓男子、與妻子見臉書「喜歡交朋友，都可以來這裡」社團私下相約性交易風氣盛行，兩人基於詐欺意圖，由妻子出面將蔡男約出性交易，索取聯誼費，卻趁機離開，蔡男報警處理，施男又以化名帳號向蔡男留語音訊息說「他在亂什麼，我要給他死」，彰化地方法院依詐欺、恐嚇等罪將二人分別判處拘役60日、30日。

判決書指出，施妻去年6月間將臉書「喜歡交朋友，都可以來這裡」社團成員蔡男約出性交易，兩人相約到彰化縣某汽車旅館開房間，施妻先索取聯誼費4000元後，即表示要下樓叫酒，卻一去不返，蔡男才警覺自己受騙。

施男當日也出現在汽車旅館，並偽裝是施妻的嫖客，一樣受騙，並要蔡男不要報警，免得他被老婆發現他出來嫖妓，不過蔡男仍報警處理。

施男後又用施妻所辦的臉書帳號「林喀喀」佯裝要幫妻子找蔡男算帳，傳給蔡男語音訊息說「妳把那個男的找出來，他在亂什麼，我要給他死，我要打斷他的腳，他很大是不是」，讓蔡男心生恐懼。

判決書指出，施男與施妻2人正值青年，竟不思以正當方式取得財物，而以詐欺方式取得他人財物，實屬不該，又以語音訊息恐嚇蔡男，本不宜輕恕，不過念在二人坦承犯行，且已將詐得財物返還蔡男，施男從事貨運工作、施妻在家做手工，育有一子，又稱家中有長輩需扶養，因此依共同犯詐欺取財罪、恐嚇危害安全罪判處施男拘役60日，可易科罰金，判處施妻拘役30日、緩刑貳年，可上訴。

彰化縣施姓男子、與妻子透過臉書社團約社團成員蔡男性交易，施妻拿到聯誼費後，卻趁機離開，事後施男還傳語音訊息恐嚇蔡男，彰化地方法院依詐欺、恐嚇等罪將二人分別判處拘役60日、30日。聯合報系資料照
彰化縣施姓男子、與妻子透過臉書社團約社團成員蔡男性交易，施妻拿到聯誼費後，卻趁機離開，事後施男還傳語音訊息恐嚇蔡男，彰化地方法院依詐欺、恐嚇等罪將二人分別判處拘役60日、30日。聯合報系資料照

詐欺 恐嚇 性交易

延伸閱讀

良食脈動系列講座-彰化場免費報名中

彰化北斗5月10日起 重點路段停車格開始收費

彰化不再沒百貨公司？中友問鼎彰市第二停車場BOT案

彰化人口明年恐跌破125萬 一副縣長任滿將面臨失業

相關新聞

網路霸凌奪走女醫師的生命 法官重判加害者去坐牢

北部教學醫院女醫師與張姓男子分手，張網路霸凌上「爆料公社」指摘女醫師異性交往氾濫、從事特種行業，將貼文轉至批踢踢擴大渲染...

仙人跳坑殺嫖客 雞排妹律師收錢代簽和解索上千萬遭送辦

經營應召站的徐姓男子涉嫌誘騙2名少女下海賣淫，事後卻設局「坑殺」嫖客，疑以仙人跳招數，涉嫌要脅嫖客和解。據調查，今年徐至...

青松樂活倒閉…檢調發現董事長與父親已出境 受害廠商提告

嘉義縣青松樂活科技農業公司上個月底驚傳跳票倒閉，4月員工薪資雖發放，但資方缺席上午縣府勞青處勞資爭議調解，檢調追查發現，...

賓士男撞死黃暐瀚母「確認酒駕」！ 檢調查：開車前就喝酒

方姓美髮師昨天凌晨3時許駕駛賓士車行經南區，撞上媒體人黃暐瀚七旬母親，黃母傷重不治，方在案發後還到附近超商購買一罐海尼根...

澳門跨國同婚遭拒絕登記興訟 法院判命戶政准許登記

台灣同志目前僅能與另27個同婚合法國家的伴侶結婚，來自台灣和澳門的信奇與阿古向大安戶政事務所申請登記遭拒，提起訴訟。台北...

電視節目帶風向 炒股群組坑散戶

在電視股市節目擔任證券分析師的華信投顧顧問邱鼎泰、股票分析師馬紀強，被控配合作手邱振豐下單，在節目上分析及推薦卅二檔特定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。