彰化夫妻異想天開！透過網路社團約砲 拿到錢又落跑

彰化縣施姓男子、與妻子見臉書「喜歡交朋友，都可以來這裡」社團私下相約性交易風氣盛行，兩人基於詐欺意圖，由妻子出面將蔡男約出性交易，索取聯誼費，卻趁機離開，蔡男報警處理，施男又以化名帳號向蔡男留語音訊息說「他在亂什麼，我要給他死」，彰化地方法院依詐欺、恐嚇等罪將二人分別判處拘役60日、30日。

判決書指出，施妻去年6月間將臉書「喜歡交朋友，都可以來這裡」社團成員蔡男約出性交易，兩人相約到彰化縣某汽車旅館開房間，施妻先索取聯誼費4000元後，即表示要下樓叫酒，卻一去不返，蔡男才警覺自己受騙。

施男當日也出現在汽車旅館，並偽裝是施妻的嫖客，一樣受騙，並要蔡男不要報警，免得他被老婆發現他出來嫖妓，不過蔡男仍報警處理。

施男後又用施妻所辦的臉書帳號「林喀喀」佯裝要幫妻子找蔡男算帳，傳給蔡男語音訊息說「妳把那個男的找出來，他在亂什麼，我要給他死，我要打斷他的腳，他很大是不是」，讓蔡男心生恐懼。