年輕拋家棄子賭博敗光祖產 老來落魄兒女不願扶養

桃園王姓男子年輕時好賭把薪水、家產都敗光，丟下2名年幼兒女給妻子養，直到小孩成年他落魄不堪，戶頭內一毛錢都不剩只能靠公益團體接濟，兒女控訴，爸爸從沒扶養過他們，向法院聲請免除對父親扶養義務，法院審酌，王未盡人父職責，若強令兒女負扶養他義務顯有失公平，裁定准許。

王男的兒女主張，父母已經在15年前就離婚，但從他們出生起，爸爸從來沒有負擔過家計，也未善盡照顧小孩的義務，都是由媽媽單獨拉拔長大，且父親還變賣掉所有家產，就為了讓自己能夠去賭博，後來無法維持自己生活，還需要小孩扶養。

王的兒女認為，父親從沒盡過對他們的扶養義務，當然也沒有照顧爸爸的義務，若是強令他們負擔扶養爸爸義務，顯然有失公平，因此向法院聲請免除對父親的扶養義務；對此，王男沒有意見，表示同意小孩的扶養義務。

法院查，王男現今已無任何存款，由某公益愛心協會照顧其生活所需；法院再傳王的邱姓前妻到庭，邱證稱2名小孩都是靠她做美髮賺錢養大，王男以前有上班但都把薪水拿去賭博，後來就和銀行借錢，但都是家人幫他還。

邱還說，王常常自己錢不夠花，就四處和親友借錢，也曾逼他去上班，但王不願意就說要離婚，還把家裡的祖產都賣光光，他的兄弟姐妹都很不滿，就連女兒都曾責罵她，為何不把爸爸管好，但自己真吵也吵了、罵也罵了，最後完全放棄，總之王就是個很不負責的人。