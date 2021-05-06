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滴滴打車涉陸資違反兩岸條例 負責人王慈雍獲判無罪
台灣樂迪科技公司代理大陸最大叫車APP「滴滴出行」業務，推出滴滴計程車、滴滴順風車等運輸服務，公司負責人王慈雍被訴違反兩岸人民關係條例，台北地方法院認為，台北地方檢察署舉證不足，今天判王無罪。檢方有權上訴。
調查指出，台灣樂迪的資金是向香港樂迪借貸，香港樂迪資金與實際營運決策者，卻都是大陸「滴滴出行」。
檢方偵辦認為，運輸業涉及公共利益，資金來源涉及國家安全，台灣樂迪未經經濟部投審會審核營業，王慈雍違反兩岸人民關係條例。
本案緣於「滴滴打車」2018年登台搶攻台灣叫車市場，民眾告發指出，台灣樂迪只登記20萬元資本額，卻能花費破百萬元辦記者會等，資金來源疑與大陸有關，檢方分案查辦，起訴王慈雍。
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