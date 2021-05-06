快訊

街訪全職媽媽有多慘？連去超商喝個飲料都覺得開心

應14天全面停飛？華航清零54名造冊 陳時中否認「半套說」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

滴滴打車涉陸資違反兩岸條例 負責人王慈雍獲判無罪

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

台灣樂迪科技公司代理大陸最大叫車APP「滴滴出行」業務，推出滴滴計程車、滴滴順風車等運輸服務，公司負責人王慈雍被訴違反兩岸人民關係條例，台北地方法院認為，台北地方檢察署舉證不足，今天判王無罪。檢方有權上訴。

調查指出，台灣樂迪的資金是向香港樂迪借貸，香港樂迪資金與實際營運決策者，卻都是大陸「滴滴出行」。

檢方偵辦認為，運輸業涉及公共利益，資金來源涉及國家安全，台灣樂迪未經經濟部投審會審核營業，王慈雍違反兩岸人民關係條例。

本案緣於「滴滴打車」2018年登台搶攻台灣叫車市場，民眾告發指出，台灣樂迪只登記20萬元資本額，卻能花費破百萬元辦記者會等，資金來源疑與大陸有關，檢方分案查辦，起訴王慈雍。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

滴滴出行 香港 計程車

延伸閱讀

國安局：盗走國安秘帳的劉冠軍潛逃大陸投敵

外資淨匯入50億美元 終結兩個月淨匯出

整理收納師…大陸熱門新職業

陸五一旅遊復甦 衝2.3億人次

相關新聞

網路霸凌奪走女醫師的生命 法官重判加害者去坐牢

北部教學醫院女醫師與張姓男子分手，張網路霸凌上「爆料公社」指摘女醫師異性交往氾濫、從事特種行業，將貼文轉至批踢踢擴大渲染...

仙人跳坑殺嫖客 雞排妹律師收錢代簽和解索上千萬遭送辦

經營應召站的徐姓男子涉嫌誘騙2名少女下海賣淫，事後卻設局「坑殺」嫖客，疑以仙人跳招數，涉嫌要脅嫖客和解。據調查，今年徐至...

青松樂活倒閉…檢調發現董事長與父親已出境 受害廠商提告

嘉義縣青松樂活科技農業公司上個月底驚傳跳票倒閉，4月員工薪資雖發放，但資方缺席上午縣府勞青處勞資爭議調解，檢調追查發現，...

賓士男撞死黃暐瀚母「確認酒駕」！ 檢調查：開車前就喝酒

方姓美髮師昨天凌晨3時許駕駛賓士車行經南區，撞上媒體人黃暐瀚七旬母親，黃母傷重不治，方在案發後還到附近超商購買一罐海尼根...

澳門跨國同婚遭拒絕登記興訟 法院判命戶政准許登記

台灣同志目前僅能與另27個同婚合法國家的伴侶結婚，來自台灣和澳門的信奇與阿古向大安戶政事務所申請登記遭拒，提起訴訟。台北...

電視節目帶風向 炒股群組坑散戶

在電視股市節目擔任證券分析師的華信投顧顧問邱鼎泰、股票分析師馬紀強，被控配合作手邱振豐下單，在節目上分析及推薦卅二檔特定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。