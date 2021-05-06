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唐湘龍車禍無關肇事逃逸 檢方不起訴
媒體人唐湘龍今年1月在天母開車迴轉與郭姓肯德基外送員發生車禍，唐未發現直接開離，郭扶起倒地機車追上，敲打唐的汽車後，唐才下車問「要不要送醫」，不過郭回「不用」，唐離開，郭在公司要求下報案，事後警方依肇事逃逸罪嫌移送唐，士林地檢署偵結，認為構成要件不符，予以唐不起訴處分。
唐今年1月17日晚上快9點開車在台北市士林區天母西路62巷口前迴轉，卻未注意來車，害郭姓外送員騎車煞車不及撞上，郭倒地右膝受傷，唐未下車，直接開車離去，郭扶起機車追到天母橋下攔下唐，唐留下車牌後離開。
檢察官指出，刑法中的逃逸，是指行為人明知被害人死傷，卻棄被害人離去不顧；此案郭證實唐當下有問他「要不要叫救護車」，他也回覆不需要，所以與肇事逃逸罪構成要件不符。
郭向檢察官表示，會報警是他將車禍回報公司，公司要他去報案；撞到唐當下，腦袋一片空白，才未要求留下唐的電話、聯絡方式。
唐今年5月到士林地檢署開偵查庭，庭後對外表示「當時天雨路滑，自己沒聽到碰撞聲，第一時間才未下車查看」。
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