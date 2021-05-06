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桃市抓偷酒賊 監視器密碼6個「8」竟遭替代役男格式化

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

桃園市工務局2016年間購置的宣導用酒數量短少，局內展開調查，當時服替代役的蘇豐閔向資訊處人員稱願意幫忙過濾監視錄影畫面，李姓技術師告訴蘇監視系統最高權限密碼，詎料蘇在進入工務局主機房內後，竟將硬碟格式化、刪除電磁紀錄。桃園地方法院依無故變更公務機關電腦之電磁紀錄罪判蘇4月徒刑，台灣高等法院駁回蘇上訴。

高等法院認為蘇豐閔服役期間不思進取，反而利用機關同仁對他的信任刪除錄影畫面，所為毫無可取，且案發後否認犯行，浪費司法資源，上訴理由無可採信。

蘇在2015年10月31日至2016年9月27日於桃園市政府工務局服替代役，負責輪值更新主機房內的電子看板管理系統等工作，並因此持有主機房鑰匙。

工務局秘書室職員2016年5月5日發覺購置的宣導用酒數量短少，起了疑心，開始調查偷酒賊。蘇豐閔向工務局李姓技術師表示願意協助觀看監視器畫面，李便告訴監視器系統的最高權限密碼是「888888」。

同年5月12日清晨7點23分、7點43分，蘇豐閔進入機房，卻以格式化方式刪除硬碟內所儲存的所有監視器畫面電磁紀錄，害得工務局無法調閱監視器畫面。

蘇豐閔否認犯行，辯稱案發時雖然有進入機房內，但是是為了要進去更新電子看版的畫面，他只有操作電子看板專用電腦，未碰監視器系統主機電腦。蘇還表示「不記得」持有最高權限密碼，桃院認為他的說詞不可信，判他4月徒刑。

李姓技術師因在工務局宣導用酒遺失後，覺得有太多人知道舊密碼，因此更換新密碼，且只跟蘇講。時任市府資訊中心的黃姓科長也證稱，監視器系統無法刪除影像檔案，僅可透過格式化的方式刪除，且監視器系統不會自己進行格式化，必須人為下格式化的指令，監視器系統才會進行格式化，而登入監視器系統需要輸入最高權限密碼。

高等法院認為，本案已可排除經區外網路系統連線侵入監視器系統主機，只可能是直接進入監視器系統主機所在地機房後刪除，而主機遭格式化的時間前後，只有蘇豐閔進入機房，無法推認有他人侵入刪除。高院認為蘇不斷以虛無抗辯耗費司法資源，衡酌他刪除畫面的動機、損害，認為判4月徒刑合理。

桃園市工務局2016年間購置的宣導用酒數量短少，局內展開調查，但監視器畫面竟遭替代役男刪除，無從追查酒品短少原因。圖／取自桃園市政府工務局官網
桃園市工務局2016年間購置的宣導用酒數量短少，局內展開調查，但監視器畫面竟遭替代役男刪除，無從追查酒品短少原因。圖／取自桃園市政府工務局官網

監視器 司法 台灣高等法院 替代役男

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