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名嘴黃暐瀚母車禍喪命 立委致意主張修法提高酒駕刑責
媒體人黃暐瀚的母親遭方姓美髮師駕車撞死，他上午10時許抵達母親的靈堂祭拜，除了諸親友前往致哀，包括立法委員江啟臣、顏寬恒和楊瓊瓔等也都到場致意，他們都批評酒駕行為不可容忍，仍將朝提高罰則和刑度修法。
黃暐瀚上午抵達靈堂時神情哀傷，黃家人表示，已決定17日舉行告別式。
江啟臣指出，兩年前修法時，他就希望不要再發生這樣的事，並曾主張將刑法第185條之3中增列「死刑、無期徒刑」的法定刑，以擴大法官裁量空間，可以依個案作出適當的判決，但很遺憾上次的修法，行政院反對，民進黨阻擋，最終沒有通過，這次他將再次提出。
江啟臣說，酒駕致死車禍就發生在台中，還發生在好朋友媽媽的身上，他想，若當初有相對嚴厲的法案，就能避免憾事發生。因此，除了請警方釐清案情外，他會把兩年前酒駕提的法案再提一次，針對酒駕肇事者不得不重懲，刑度拉高到12年以上、無期徒刑，包含死刑，真正杜絕酒駕再發生。
顏寬恒上香後說，酒駕沒人可以容忍，希望這種行為在日常生活中消失。他說，他也有這種經驗，自己家人因為車禍往生，可以感受黃的痛，所以第一時間來跟黃暐瀚安慰。
他說，當初他也參與立法，提高罰則以及提高刑度是目前的作為，如何遏阻歪風，尤其酒駕肇事，遏阻像今天這種結果，讓酒駕在日常生活中消失，才是努力目標。
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