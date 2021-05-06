首例！澳門台灣同婚訴訟 法院命戶政事務所直接登記

來自台灣和澳門的同志伴侶信奇與阿古，向中正戶政事務所申請登記遭拒，提起訴訟。台北高等行政法院今判原告勝訴。伴侶盟指出，法院命戶政機關必須直接做成允許阿古信奇結婚登記的行政處分，是國內跨國同婚訴訟第一起全部勝訴的歷史性判決。

信奇與阿古今天在律師團陪同下聽判。澳門人阿古表示，除了他們這段同志外，還有很多跨國同志在等判決結果，而婚姻在2個人的生命中非常重要，他相信沒有人希望結婚登記是必須經由法院通過(判決)，也不是他們生命中會想像到的事。

他說，期盼透過本判決使將來不同跨國同性伴侶都能在戶政事所登記，而非上法院。最後，阿古也特別感謝台灣伴侶權益推動聯盟提供協助。

伴侶盟指出，信奇與阿古2019年在伴盟的陪同下，至中正戶政事務所進行登記。然而，當天戶政事務所卻依據內政部函釋見解，拒絕兩人登記結婚。

依照該函釋見解，「涉外民事法律適用法」第46條，婚姻成立依各該當事人本國法，因此內政部指示戶政單位，僅能准許雙方均來自同婚合法國家的當事人登記結婚。歴經一年半的爭訟程序，終於在今日劃下句點，迎來跨國同志婚姻的勝利。

伴盟律師團主張，依照澳門民法典第24條、第30條、第48條等衝突法規定，澳門人之婚姻關係是採澳門人的屬人法——意即個人常居地法。

而阿古自2017年搬遷來台，早就把台灣當做自己的家，他和信奇兩人在台共同生活、一起經營蛋糕店，因此「台灣」就是阿古的常居地，適用反致原則之後，阿古的婚姻關係成立要件應依照台灣同婚專法而非澳門民法。

事實上，伴盟律師團認為，即便不依據反致原則，直接依涉民法第八條公序良俗條款，澳門不允許同婚應認違背台灣公序良俗，結論上也應該排除澳門民法禁止同婚條款的適用，伴盟律師團的此項法律見解，也已在另一跨國同婚個案中，獲得北高行法院判決肯認。

由於伴盟律師團在此案是打課予義務訴訟，也就是要求行政機關除了撤銷原本的拒絕登記處分，還要直接准許兩人登記結婚，在今年3月的準備程序庭，法官已請阿古補件單身證明。

因此，信奇與阿古已在今日，可望依據今日勝訴判決成為第一對成功在台合法登記結婚的台、澳跨國同性伴侶。