欲動中投股利付黨工9.8億退休金 國民黨提告擇日再開庭
國民黨積欠黨工退休金及資遣費，國民黨欲以中投股利等共11.3億多元支付，但黨產會認為不當黨產必須收歸國有而否決。國民黨提告，台北高等行政法院今上午針對9.8億元案進行言詞辯論，由於合議庭對於是否停止審理有疑問，全案候核辦。
國民黨2017年間大量解僱約700名黨工，依法必須給付資遣費、退休員工優存等。國民黨則向黨產會申請以中投公司現金股利8.3億餘元及欣裕台公司減資款3億元，共計11.3億餘元，供給付勞工9.7億多元資遣費及9.8億元退休金使用。
不過，黨產會認為中投、欣裕台兩公司是國民黨的附隨組織，且股權已被認定為不當取得財產，股利及減資款都屬於股權一部份，這些依法必須收歸國有，這不在許可範圍內，因此否決國民黨申請。
國民黨經復查駁回後提告。北高行今針對9.8億元退休金案開庭，國民黨委任律師張少騰主張，國民黨擁有中投、欣裕台兩公司股權及股利債權，特定2015、2016這兩筆是在黨產條例施行前，第三人與兩公司即產生給付義務。
張說，黨產會是否可基於事後的黨產條例禁止支付顯有疑慮，且違反不溯及既往原則，原處分違法。黨產會辯稱，國民黨申請不符合第9條第1項，所以作成原處分並無違法。
審判長陳心弘詢問雙方對於中投欣裕台兩公司移轉國有的訴訟，是否為本案前提訴訟的看法？有無需要先停止審理，等待另一案的法律關係確定？雙方都認為沒必要，請求繼續審理。法官諭知全案候核辦，將再擇日開庭。
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