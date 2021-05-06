綠委節目爆料涉訟想和解：搞不好我支持韓國瑜選黨主席

前民進黨立委賴坤成在三立電視台「鄭知道了」政論節目中，爆料前高雄市長韓國瑜上酒店、背心經，被訴誹謗罪；台北地方法院今天開庭，賴說，韓國瑜上酒家應是正常行為，否認犯罪，法官認為兩造敵意不深，將安排調解。

賴坤成說，如果他說馬英九上酒家就是誹謗，說韓國瑜沒有減損韓的名譽；韓當時身兼市長及總統候選人，行為可受公評，「這種事算社會事」，韓如果要和解，他願意談，而且韓徐圖再起，「搞不好我會支持他選黨主席」。

法院開庭時，賴坤成告訴法官，指韓國瑜上酒店、背心經是聽別人轉述加上個人認知後，依自己的瞭解作指述，只是說明事實。

賴坤成說，韓國瑜參選總統時共告了20幾個案件都不起訴，韓的風格本有爭議性，還稱自己一度被視為北農總經理的接任人選之一，對北農事務有所瞭解，而消息是來自北農的人，應有可信度。

賴坤成的律師說，賴有聽到更多有關韓國瑜的難聽話都沒說，賴轉述事實，主觀上沒有誹謗犯意，客觀上也沒有使韓的名譽受損，本案偵查中有和解契機，後來破局，希望再次安排調解。

2019年4月26日，賴坤成爆料韓國瑜自肥，指韓在北農任總經理時編列特別獎金爽領80萬元，合計年領超過350萬元，並批韓國瑜夫婦「最貪婪、最會假仙，就是韓國瑜你們這對了，一人得道，雞犬升天。」

同年7月30日，賴坤成指韓國瑜曾在酒店背心經給小姐聽，要逗小姐開心，還說韓國瑜會在整桌女孩子面前說「現在背心經，你們拿手機看一看，我從頭背到尾，看你們有沒有辦法？」，韓提告。

檢察官認為，賴爆料「北農」的事時韓是高雄市長，被國民黨提名為2020年總統參選人，韓在北農如何與公共利益有關，處分不起訴。