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收賄120萬讓違法墓園就地合法 殯葬課長判6年半定讞！

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

高雄市政府殯葬管理處前課長胡燕鵬指導大寮區「玫瑰園」墓園以假文件申請就地合法，他再代為決行核准，業者萬宗芳事後給120萬元謝禮。一審依貪汙罪判胡11年徒刑，褫奪公權7年，二審改判6年半徒刑，褫奪公權4年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

另外，萬女一、二審均依貪汙罪判2年徒刑，褫奪公權1年，最高法院也駁回上訴定讞。

萬宗芳經營的「玫瑰園墓園」2016年7月20日遭檢舉違規設置墳墓、納骨塔，時任市府殯葬管理處殯葬禮儀課長胡燕鵬指示課員去現場勘查，發現確實違反殯葬管理條例規範；由於殯葬條例2002年公布施行之前就存在的宗教團體所屬公墓設施，依法可以繼續使用，胡便指導萬女佯裝成宗教所屬墓園。

萬宗芳以不實文件佐證玫瑰園墓園1973年就附屬某教會，2016年8月提出申請，胡燕鵬協助做簽呈及公文，為避免處長察覺有異，還僭越首長權限，自行以二層決行名義代為決行，墓園因此就地合法能繼續使用。

2016年8月16日核發公文當天，萬宗芳表示「要感謝你一下」，胡燕鵬回答「看你的意思」，萬女於墓園門口交付裝有120萬元的紙袋；之後被民眾再次檢舉，殯葬處才在2017年9月撤銷墓園許可，但這段期間墓園售出墓基1座、納骨櫃29座，賺進365萬4000元。

胡燕鵬一審時承認有指導業者，辯稱是二層決行名義代為決行，沒偽造文書，有還回120萬未收賄；萬宗芳也否認犯行，辯給120萬是基於感恩的心、奉獻給他，不是賄賂。

一審認定胡燕鵬違背職責，痛批嚴重敗壞吏治，萬女則敗壞公務清廉，兩人犯後未反省，各判刑11年及2年；二審考量，胡燕鵬起初在偵查時有自白，且二審期間主動繳交120萬犯罪所得，依法減刑，改判胡6年半徒刑，褫奪公權4年，最高法院駁回上訴定讞。

高雄大寮區玫瑰園墓園遭檢舉違法，時任市府殯葬管理處課長胡燕鵬收120萬元賄款協助就地合法。圖／翻攝自玫瑰園墓園官網
高雄大寮區玫瑰園墓園遭檢舉違法，時任市府殯葬管理處課長胡燕鵬收120萬元賄款協助就地合法。圖／翻攝自玫瑰園墓園官網

貪汙 收賄 偽造文書

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