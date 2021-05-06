賓士男撞死黃暐瀚母「確認酒駕」！ 檢調查：開車前就喝酒

方姓美髮師昨天凌晨3時許駕駛賓士車行經南區，撞上媒體人黃暐瀚七旬母親，黃母傷重不治，方在案發後還到附近超商購買一罐海尼根啤酒，整罐喝完後，才向警方報案，並辯稱「很緊張才去買酒」；台中地檢署昨晚聲請羈押方嫌，台中地院今天清晨裁定羈押禁見。

台中地檢署今天上午召開記者會說明，表示檢警經過深入調查，掌握了相關的人證、物證，確定方男在開車前就已有喝酒，且已達到「不能安全駕駛」程度，構成酒駕肇事致人於死；加上方肇事後的種種行為，令檢方認為其有滅證、並與其他人證串證可能，因此向法院聲請羈押。另針對方男是否涉嫌吸毒，檢方則表示還在深入釐清中。

檢警調查，透過路邊監視器、方男的手機通話記錄、訊息等，發現他肇事前曾在KTV與朋友喝酒、聚餐，經回溯到事發前約1小時，方正是從一家KTV走出；經緊急聯繫傳喚與方男共餐的7名友人，有人證實方男確實在席間喝酒，確認他是酒後開車。

台中地檢襄閲主任檢察官卓俊忠指出，方男涉嫌酒駕致死罪，是本刑最輕3年以上、10年以下之罪責，方在肇事後第一時間購買啤酒飲用，意圖藉此混淆酒測值、擾亂警方偵辦；檢警經過深入調查，掌握了相關人證、物證，確認方在肇事前就有喝酒，確實屬於「酒駕」行為，並已達到「不能安全駕駛」程度。

黃暐瀚昨天受訪說，母親節要到了，原本要回來陪她吃飯，沒想到發生這種事；這個人不論有沒有酒駕，或是怎麼肇事的，都有行車記錄器與警方的調查，由警方來偵辦，家屬尊重警方最後的結果。如果他是喝酒開車，會希望他受到法律制裁，這交給警方去判斷。

昨天凌晨，方男（30歲）駕駛妻子的賓士車行經南區東興路一段、樹義一巷時，撞上知名媒體人黃暐瀚的七旬母親，黃母傷重不治，方在案發後，先到超商買一罐啤酒飲用後才報警，之後還向警方強調，肇事前沒有喝酒，且當時「現場燈光很暗、沒有燈」，不過在警方查扣車內行車記錄器後，馬上被打臉。

另外，方的賓士車內也被警方發現有一罐寶特瓶，瓶內裝有不明混濁液體，經鑑識人員化驗後，確認有毒品反應，屬於混合型毒品，詳細的毒品成分，仍有待調查，但方也否認，該罐不明液體是他的。

方姓男子被帶回派出所酒測，方的酒精濃度達每公升0.40毫克，方辯稱，他是因為案發後，非常緊張，才會到超商啤酒喝。

襄閲主任檢察官卓俊忠表示，依方男肇事後的態度、舉動，檢方研判他有滅證、與其他人證串證的可能，為了進一步調查、給社會交代，也為了避免酒駕者存有僥倖心理，認為可以逃避司法查緝，檢方向法院聲請羈押禁見，並獲法官裁准。

針對方男車內被起出毒品，卓俊忠說，這部分將深入調查，採集相關檢體，確認方是否有吸毒；同時也會請相關單位檢視現場扣得的物品，了解內容成分究竟為何。