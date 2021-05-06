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科技公司老闆偷吃女員工8年 辦公室、汽旅嘿咻次數「數不清了」

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園張姓女子到科技公司上班期間，和已婚的李姓男老闆發生婚外情，8年多來暗通款曲，還在李辦公室、汽車旅館性交，事後李妻驚覺雙方出遊照片才曝光，李男坦承出軌，還說「性交次數數不清了」，張也稱知道李是人夫，法院認為張侵害李妻配偶權重大，判她應給付李妻30萬元，可上訴。

李妻主張，先生是科技公司老闆，張女當時為員工，雙方竟多次在李的辦公室、張女家裡發生性行為，直到去年1月她看老公手機才發現出遊照片，驚覺張女介入家庭，導致自己精神上受有痛苦，配偶權也遭侵害，對張求償精神撫慰金50萬元。

張女則說，合照只是一般出遊照片，且已婚人士如何和異性相處，是個人人格自由不受管制約束，她還說，李妻和先生同枕共眠30年，直到自己和李男結束關係3、4年後，李妻才發現此事提告，認為已過時效性，且請求金額過高。

法院查，李男自稱和張女從2008年起就一直陸續有性行為，大約發生數十次，詳細次數也數不清了，直到2016年張女離職就沒在做，對方也知道他已婚；張女則說，大多在汽車旅館性交、口交，交往一陣子才知李已婚，但李說會離婚，所以才一直發生性行為。

法院認為，根據2人供詞，均坦承有發生性行為，彰顯雙方男女親密關係非比尋常，顯超越一般正常社交友誼，侵害李妻基於配偶權情節重大，張女應負損害賠償責任。

法院審酌雙方職業收入、學經歷等，另考量張女介入家庭長達8年之久，造成李妻精神上受有痛苦，認為精神撫慰金以30萬元為適當，判張應給付李妻30萬元。

張姓女子和已婚的李姓男老闆發生婚外情長達8年，法院判張應給付李的妻子30萬元。示意圖／ingimage
張姓女子和已婚的李姓男老闆發生婚外情長達8年，法院判張應給付李的妻子30萬元。示意圖／ingimage

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