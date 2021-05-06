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蘇嘉全印尼案求償開庭！蘇震清貪汙起訴書也變攻防重點

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

國民黨文傳會主委王育敏、文傳會副主委黃子哲、台北市議員羅智強、游淑慧開記者會，指控時任總統府秘書長蘇嘉全、民進黨立委蘇震清私下帶國營事業高層赴印尼會晤當地政要圖個人私利。蘇嘉全向4人提告求償200萬元並登報道歉，台北地方法院今開庭，雙方針對台北地檢署指控蘇震清貪汙的起訴書表示意見。

蘇嘉全委任律師許惠峰指出，起訴書未提及蘇嘉全在本案的相關情事，也沒有提到印尼行程，對方不能以另案未確定且無相關的內容，作為評論、抗辯基礎；另起訴書內容部分是檢察官臆測之詞，部分是太流公司前董座李恆隆的陳述，真實性有待法院確認。

許惠峰說，再者，李恆隆一案指的是SOGO經營權之爭，和本案南向南資案無關連，顯見對方移花接木，拿另案未確定事實作為卸責的藉口，言論動機出於惡意，或違反善良管理人的注意而有過失。

王育敏等人委任律師認為，起訴書中有提到蘇震清利用蘇嘉全名義索賄情形，與印尼代表處電報中政府單位被有心人操控、牟取不法私利，兩案都是立法院相關委員及掌握政府公權力資源的高層規避正常管道、謀取不當利益，顯然具有一致性，因此所發表監督政府的言論，當然是正當合理評論，沒有不法。

法官諭知因有發函詢問立法院蘇震清行程，待回函後再供雙方閱卷，訂6月10日再開庭。

蘇嘉全。圖／聯合報系資料照片
蘇嘉全。圖／聯合報系資料照片

蘇嘉全 蘇震清 印尼

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