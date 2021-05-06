快訊

街訪全職媽媽有多慘？連去超商喝個飲料都覺得開心

應14天全面停飛？華航清零54名造冊 陳時中否認「半套說」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

越南河粉店轉型「越南彩」簽注站 每日開獎吸同鄉下注

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

經營越南麵攤的越南籍蔡氏女子，與自稱「阿鳳姐」的組頭合作，兩人利用麵攤作掩護，提供越南同鄉下注「越南六合彩」，吸引不少來台工作的越南籍勞工瘋狂下注，高雄市三民二分局獲報後循線搗破賭窟，高雄地檢署偵結，認為蔡女無前科坦承犯行，予以緩起訴處分，但須支付公庫6萬元。

蔡女在三民區經營「越南河粉」，是許多同鄉品嚐家鄉味的熱門據點，後來蔡女與「阿鳳姐」發現麵攤生意不錯，認為提供賭博應該有利可圖，因此從去年1月起，兩人利用麵攤作為掩護，作為「越南六合彩」的簽注站。

檢方調查，越南六合彩每天開獎，共有00至99共100組號碼可選，下注一組兩位數號碼彩金100元，每次開獎開出27組號碼，若幸運中獎，每注可獲得8200元獎金，未簽中彩金歸「阿鳳姐」所有，蔡女則從中抽3%當佣金。

由於「越南六合彩」每天開獎，中獎機率高，吸引不少賭客透過LINE向蔡女下注，希望來台打工之餘能藉賭博，賺得盆滿缽滿光榮返鄉。

警方接獲蔡女涉嫌經營「越南彩」地下投注站後，立即派員蒐證一舉搗破這座外籍賭窟，查扣多張下注簽帳單，蔡女偵訊時全部認罪，檢方考量蔡女無前科，犯後深具悔悟，因此處以緩起訴，但要求蔡女6個月內支付公庫3萬元，並參加法治教育講座1次。

蔡女經營的簽注站被警方搗破後，高雄地檢署處分緩起訴，但要求蔡女需支付公庫3萬元。記者張議晨／攝影
蔡女經營的簽注站被警方搗破後，高雄地檢署處分緩起訴，但要求蔡女需支付公庫3萬元。記者張議晨／攝影

越南 賭博

延伸閱讀

寶雅旗下 寶家攻居家用品

可成首季EPS 3.3元 拚策略轉型

日股看好 慎選標的布局

轉型為實驗中學 石門國中打造校內菜園

相關新聞

網路霸凌奪走女醫師的生命 法官重判加害者去坐牢

北部教學醫院女醫師與張姓男子分手，張網路霸凌上「爆料公社」指摘女醫師異性交往氾濫、從事特種行業，將貼文轉至批踢踢擴大渲染...

仙人跳坑殺嫖客 雞排妹律師收錢代簽和解索上千萬遭送辦

經營應召站的徐姓男子涉嫌誘騙2名少女下海賣淫，事後卻設局「坑殺」嫖客，疑以仙人跳招數，涉嫌要脅嫖客和解。據調查，今年徐至...

青松樂活倒閉…檢調發現董事長與父親已出境 受害廠商提告

嘉義縣青松樂活科技農業公司上個月底驚傳跳票倒閉，4月員工薪資雖發放，但資方缺席上午縣府勞青處勞資爭議調解，檢調追查發現，...

賓士男撞死黃暐瀚母「確認酒駕」！ 檢調查：開車前就喝酒

方姓美髮師昨天凌晨3時許駕駛賓士車行經南區，撞上媒體人黃暐瀚七旬母親，黃母傷重不治，方在案發後還到附近超商購買一罐海尼根...

澳門跨國同婚遭拒絕登記興訟 法院判命戶政准許登記

台灣同志目前僅能與另27個同婚合法國家的伴侶結婚，來自台灣和澳門的信奇與阿古向大安戶政事務所申請登記遭拒，提起訴訟。台北...

電視節目帶風向 炒股群組坑散戶

在電視股市節目擔任證券分析師的華信投顧顧問邱鼎泰、股票分析師馬紀強，被控配合作手邱振豐下單，在節目上分析及推薦卅二檔特定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。