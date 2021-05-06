越南河粉店轉型「越南彩」簽注站 每日開獎吸同鄉下注

經營越南麵攤的越南籍蔡氏女子，與自稱「阿鳳姐」的組頭合作，兩人利用麵攤作掩護，提供越南同鄉下注「越南六合彩」，吸引不少來台工作的越南籍勞工瘋狂下注，高雄市三民二分局獲報後循線搗破賭窟，高雄地檢署偵結，認為蔡女無前科坦承犯行，予以緩起訴處分，但須支付公庫6萬元。

蔡女在三民區經營「越南河粉」，是許多同鄉品嚐家鄉味的熱門據點，後來蔡女與「阿鳳姐」發現麵攤生意不錯，認為提供賭博應該有利可圖，因此從去年1月起，兩人利用麵攤作為掩護，作為「越南六合彩」的簽注站。

檢方調查，越南六合彩每天開獎，共有00至99共100組號碼可選，下注一組兩位數號碼彩金100元，每次開獎開出27組號碼，若幸運中獎，每注可獲得8200元獎金，未簽中彩金歸「阿鳳姐」所有，蔡女則從中抽3%當佣金。

由於「越南六合彩」每天開獎，中獎機率高，吸引不少賭客透過LINE向蔡女下注，希望來台打工之餘能藉賭博，賺得盆滿缽滿光榮返鄉。