澳門跨國同婚遭拒絕登記興訟 法院判命戶政准許登記

台灣同志目前僅能與另27個同婚合法國家的伴侶結婚，來自台灣和澳門的信奇與阿古向中正戶政事務所申請登記遭拒，提起訴訟。台北高等行政法院今上午10點30分宣判，判原告勝訴，戶政事務所須准許申請，可上訴。

2019年5月24日台灣開放同性婚姻登記，至今已經有上千對同性伴侶登記結婚，然而修法欠缺配套，造成跨國同性伴侶若有一方來自同婚尚未合法的國家，無法順利登記結婚。

台灣伴侶權益推動聯盟指出，經過多月評估，決定協助多對跨國同性伴侶循司法途徑爭取基本結婚權。2019年10月1日將由「部長與部長的部屋」粉專主角信奇與阿古擔任第一棒。

他們分別來自台灣和澳門，兩位選擇在台灣最重要的彩虹大月（十月）的第一天至台北市中正戶政登記，之後將由伴侶盟律師團協助提起行政爭訟。

來自澳門的阿古，原本是心理師，月收超過十萬，家人也非常支持自己的同志身份，但是為了和信奇團聚在台灣，阿古放棄了在澳門的家人與事業，來台重新學習做甜點，和信奇一起開店創業。

他認為，創業開店都不是最辛苦的，最讓人難受的是對未來的不確定性；縱使已經有家人的祝福也辦過儀式婚，但在法律上依然是個陌生人，而身為台灣人的信奇，也沒有受到憲法給予的婚姻自由保障。

阿古和信奇不是唯一的個案，卻是伴侶盟和跨國同婚平權聯盟共同推舉出來打頭陣的代表，他們背後承接著數百對跨國同性伴侶的期待。

2017年贏得婚姻平權釋憲案(釋字748)的伴侶盟許秀雯律師表示，為了讓跨國同婚找到破口、突破難關，伴侶盟律師團經過幾個月的評估，初步已挑選四種不同的個案類型進入司法程序。