桃園男酒駕撞車還罵「爛警察」 員警求償10萬獲賠1萬
桃園林姓男子酒駕肇事，鄭姓員警到場處理他拒不配合，還痛罵「警察真爛」、「這些人很爛爛爛」，除刑事被依妨害公務、公共危險判刑，鄭員不堪名譽受損，再對林提民事求償10萬元，法院判林應給付鄭1萬元，顯見基層員警對妨害公務民眾不再容忍，透過民事途徑維護執勤尊嚴。
警員執勤時被辱、甚至遭毆打事件頻傳，過去礙於工作繁忙，移送刑事妨害公務後很少再花時間走民事求償，但近年越來越多基層員警認為，警察執行公務人格權不該任意遭踐踏，刑事移送後再打民事求償，不再容忍刁民肆意侮辱施暴。
基層員警分析，妨害公務民眾酒醒通常會道歉，同仁基於無恩怨，也非為了賠償金，大多原諒不追究，且打民事官司得再遞狀、開庭，不想再花時間興訟；也有人認為，遇到歇斯底里、瘋狂辱罵員警的民眾，當然不願容忍堅持再提民事求償，以捍衛執勤尊嚴。
經調查，林男（60歲）去年6月14日傍晚6點多喝完威士忌開車上路，行經平鎮區延平路段失控撞上前方等紅燈的小客車，所幸未釀人員傷亡，平鎮交通分隊鄭姓、楊姓隊員到場處理，因林不配合酒測被載往醫院。
林卻在警車上朝員警辱罵「我沒有妨害公務，你真的很爛」、「這個警察真的很爛」，「這些人很爛爛爛爛....」等語，事後經抽血換算酒測呼氣值達高達每公升1.23毫克；法院審理後依公共危險、侮辱公務員各判林有期徒刑2月、拘役20日，均得易科罰金。
鄭姓員警不滿執行公務遭辱罵，再對林男提民事損害賠償告訴，主張林以「這個警察真的很爛」、「這些人很爛爛爛爛....」等難聽字眼，侵害他的名譽權，對林求償10萬元；對此，林男抗辯稱，自己有知覺時才開始罵鄭員，對方用手銬銬住他等語。
民事庭認為，林侮辱公務員部分刑事已被判刑確定，且林自稱是在「有知覺」時說出該言語，當時在警車上被載往醫院途中，就算他對警方取締、盤查過程不滿，仍應依法律途徑尋求救濟，辱罵執勤的鄭員，不僅無助於救濟目的，手段也不具合法性，應負侵權行為責任。
法院審酌雙方職業、收入、學經歷及侵害程度等，認為鄭員求償以1萬元為適當，判處林應給付鄭1萬元。
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