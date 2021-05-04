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5韓粉力挺「村長」罵陳柏惟垃圾、綠畜 涉誹謗被起訴

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

台灣基進黨立委陳柏惟不滿國民黨桃園市議員「村長」詹江村罵他是「共幹」、「賺紅錢」，告誹謗，今年2月桃園地方法院判詹拘役80天；詹當時的貼文引來王姓、孫姓等5名韓粉出聲力挺，跟著留言罵陳柏惟「垃圾」、「敗類」、「綠畜」，高雄地檢署偵結，認為王男等人貶損陳柏惟名譽，將王男等5人起訴。

「村長」詹江村2019年8月18日，在個人直播節目中直指陳柏惟賺大陸「紅錢」是「共幹」，因此被陳蒐證後提告，詹後來敗訴被法院判拘役80天。

同年8月19日，詹江村另在個人粉絲專頁「詹江村專頁」發文，稱陳柏惟「賺大陸紅錢」，因為擅權攬權，被原公司開除，現在自己賺不到，開始比誰都反共，是標準的雙面刀鬼」。陳柏惟嗆要告詹江村後，詹又截圖發文，反諷陳柏惟「要告村長怎麼辦？獨孤求告！」

詹江村的發文引來多名粉絲讚聲，其中王男、倪男、孫男、沈男、吳男等，分別在詹江村貼文下方留言，指稱陳柏惟是「綠垃圾」、「村長釘死那些倭寇敗類」、「又是一個垃圾？」「綠畜」、「垃圾」。

當時還未選上立委的陳柏惟，在台灣基進黨高市黨部瀏覽王男等人的留言後，一一截圖提告誹謗、公然侮辱，挨告的王男、孫男等人出庭時，強調留言沒有指名道姓，並不是針對陳柏惟。

案經高雄地檢署調查，檢方認為王男等人在詹江村貼文下方留言，已足以使網友瀏覽後，將貼文內容與陳柏惟連結，因此不採信王男等5人說法；檢方認5人指陳柏惟是「垃圾」、「敗類」、「綠畜」等詞，已足以貶損陳柏惟名譽與人格評價，因此依公然侮辱罪嫌，將5人起訴

「村長」詹江村在粉絲專頁抹陳柏惟「賺紅錢」，引來5名韓粉留言跟著罵「垃圾」，高雄地檢署偵結，將留言的王姓、孫姓等5名韓粉起訴。圖／截取自詹江村專頁
「村長」詹江村在粉絲專頁抹陳柏惟「賺紅錢」，引來5名韓粉留言跟著罵「垃圾」，高雄地檢署偵結，將留言的王姓、孫姓等5名韓粉起訴。圖／截取自詹江村專頁

陳柏惟 詹江村 公然侮辱 台灣基進

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