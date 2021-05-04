竹縣LED路燈採購行受賄 民代官商勾結7人被起訴

新竹縣多個鄉鎮在2018年執行「落日計畫」的LED燈汰換案，竹東、峨眉鄉卻卻爆出公務員涉嫌貪瀆，圖利廠商，經檢方、廉政署偵辦，竹東鎮代會主席陳昌平（民進黨員）、峨眉鄉長王增忠（國民黨籍）與峨眉鄉魏姓課長與江姓、徐姓、林姓、胡姓等業者共7人遭羈押禁見獲准；全案今偵結，檢方依貪汙治罪條例、違反商業會計法對7人提起公訴。

「落日計畫」LED燈汰換案由中央撥款、各鄉鎮自行發包工程，將原有路燈汰換成LED燈。檢廉調查，業者因得知竹東鎮公所於2017年間編列節能路燈汰換工程預算共計2400萬元，有汰換水銀路燈換裝為LED路燈採購需求，前往竹東鎮代表會拜訪主席陳昌平，談妥由陳以代表會主席身分協助審議通過相關預算，表示願交付預算金額1成行賄。

事後，業者以2399萬5818元得標，陳昌平多次催促業者交付賄款，業者則以裝有240萬元現金紙袋交給陳，後來擴充預算600萬元，陳昌平又多次催促業者交付賄款，即預算金額600萬元的1成60萬元，甚至撂話「見面就是輸贏」，業者再拿60萬元給陳。

另外，峨眉鄉公所也有汰換水銀路燈換裝為LED路燈的採購需求，業者請陳昌平協助峨眉鄉長王增忠轉達護航配合廠商取得相關標案，並願意交付推估預算金額15％向二人行賄，王交辦魏姓課長負責簽辦招標作業，魏則向廠商暗示會控制投標分數評比，藉此排除其他投標廠商後續參加比價的資格，事後，業者以647萬元得標，推估預算金額600萬元的15％，為90萬元賄款，交給陳與王平分。

竹東鎮LED節能路燈汰換計畫及後續擴充案，檢方認為，陳昌平所為犯貪汙治罪條例的公務員關於職務上行為收受賄賂罪嫌，其餘人則犯貪汙治罪條例對公務員關於不違背職務行為交付賄賂罪嫌。這部分陳昌平犯罪所得300萬元，建請院方依法宣告沒收。