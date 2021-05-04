23歲護理師被酒駕車衝撞命危 努力復健想重回校園

南投地檢署檢察長張曉雯（左2）探視護理師小花和阿嬤，鼓勵她重新站起來。圖／犯保南投分會提供

南投縣23歲護理師小花，去年7月在候車亭準備搭公車上班，男子卻酒駕開車撞進候車亭，導致她全身嚴重骨折、癱瘓，經過祖母鼓勵和努力的復健，小花終於起身，慢慢恢復行動能力，她想重回校園繼續學業，南投地檢署在母親節前夕探望小花和阿嬤，希望結合各界協助，完成她就學夢想。

母親節將至，犯罪被害人保護協會南投分會準備母親節禮物探訪41戶馨生家庭，他們因被害事件而無法盡孝道或弱勢犯罪被害人，南投地檢署檢察長張曉雯和犯保南投分會主委吳明賢也到小花等3戶馨生家庭慰問，陪伴他們走出陰霾。

去年7月小花在國姓鄉北山候車亭等公車，卻遭一輛黑色轎車高速撞擊，肇事者是酒駕累犯，又因酒後再度釀禍，卻幾乎毀了無辜的小花。警消將小花從車下拉出，因撞擊力道過大導致她全身多處骨折，臟器多處破裂傷重命危，雖經搶救後保住了生命，然而人生變調，原本該是照護他人的護理師，卻變成癱瘓在床需被人照顧病患。

小花人生剛開始，卻遭遇重大事故，身心重創無限辛酸，在家人、南投分會長期協助，小花漸漸恢復健康，從原本使用助行器，如今已可自由行動。

檢察長張曉雯與小花及小花的阿嬤閒話家常，傾聽她的需求，知悉小花盼望能重回校園，但因身體狀況恐無法進行護理實習工作，一再鼓勵小花堅定意志要持續復健，定能完成夢想。南投分會也結合立委馬文君服務處除給予經濟上扶助，並允諾協助小花重新復學。