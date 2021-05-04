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63瓶汽油布火線！狠男縱火燒死無辜堂妹 逃死定讞

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

王皇閔自製汽油彈縱火燒死堂妹，判無期徒刑定讞。本報記者／翻攝
王皇閔自製汽油彈縱火燒死堂妹，判無期徒刑定讞。本報記者／翻攝

男子王皇閔和住隔壁的堂弟鬧糾紛互相提告，他去年帶63罐汽油闖入堂弟家潑灑點火，堂弟破窗跳樓保命，但堂妹卻慘遭燒死。王躲藏2周落網，堂弟要求判死，一、二審依殺人罪判無期徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

家住高雄市某透天厝的王皇閔認為堂弟和朋友聚會噪音過大，丟石塊抗議，雙方爆發衝突，王被堂弟等人圍毆，導致肋骨骨折、頭部外傷等，王氣得嗆聲「我生意不做了，我一人配你們全家，要把你們全家都抓光，你姪子也不放過，一樣抓」，提告堂弟傷害，堂弟也反告他恐嚇

王皇閔2020年2月底到加油站買30公升汽油，分裝到600毫升寶特瓶共63瓶，再把寶特瓶分裝在塑膠袋、以棉線綑綁；同年3月5日，他與堂弟官司要開庭，但凌晨2時許他便帶汽油爬進堂弟家2樓陽台，把汽油瓶放置神明廳前陽台出入口、樓梯口等，還潑灑在堂弟及堂妹房門口，刻意敲堂妹的房門，堂妹一開門驚覺不對大喊「趕快報警」。

王拿電擊棒點燃汽油，火勢迅速延燒，他趕緊從陽台攀爬逃離； 堂妹因房門外起火無處可逃，造成全身4級以上75%燒傷、吸入大量一氧化碳，最後中毒而熱休克死亡；堂弟打破房間窗戶逃到後方陽台，爬防火巷時墜地，雖也有33%的2至3度燒燙傷，送醫撿回一命。

王皇閔犯案後一度逃逸，同月19日躲回家裡遭警方逮捕；他一審時承認懷恨在心，為恐嚇堂弟才潑灑汽油，原本想以電擊棒攻擊堂弟，卻不慎引發火勢，並無放火及殺人的意圖。

堂弟證稱，當時睡覺聽到怪聲醒來，聞到很重的汽油味，一聽胞姊喊趕快報警，開房門就踩到汽油，隨即「砰」一聲發生大火；一審認為，若只要持電擊棒教訓，不必大費周章帶大量汽油、潑灑，不採信王的辯詞。

法院指出，王皇閔為逞一時復仇之快，遷怒無辜的堂妹，案發後還躲藏，顯然無意坦然面對刑責，審理時更否認犯罪，也沒有賠償，使堂弟、嬸嬸出庭怒要求判他死刑、檢察官要求從重量刑，依殺人罪判無期徒刑；二審認為原審判決沒有違誤，駁回上訴，而最高法院也駁回上訴定讞。

王皇閔自製汽油彈縱火燒死堂妹，判無期徒刑定讞。本報記者／翻攝
王皇閔自製汽油彈縱火燒死堂妹，判無期徒刑定讞。本報記者／翻攝

殺人 恐嚇

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