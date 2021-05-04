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法官缺乏社會經驗真好騙？解析「賽鴿案」判決重點

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90公斤身體壓男嬰窒息身亡 托嬰中心保母二審仍判3年半

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

「我們的」內湖托嬰中心保母廖筱萍前年悶壓11個月大李姓男嬰18分鐘致死，家屬不滿要求以殺人罪論處，士林地方法院一審依過失致死罪判3年6月徒刑；案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，判廖筱萍3年6月徒刑，可上訴。

高院指出，檢方上訴認為廖筱萍不符自首要件，但根據卷證資料仍認定有自首；另男嬰父母主張傷害致死、殺人罪嫌，仍沒有證據證明廖筱萍有此犯意，因此駁回上訴。

廖筱萍2018年7月開始負責照顧男嬰，而她2019年4月1日下午1時許為安撫、哄睡，先讓男嬰趴睡，再以身體壓制、雙手環抱頭部，避免男嬰躁動，時間約18分鐘；事後，她起身照顧其他的嬰幼兒，仍沒有注意讓男嬰保持呼吸暢通，持續趴睡造成窒息，緊急送醫後仍宣告不治。

廖筱萍坦承犯行；男嬰父母主張，從監視器畫面可知廖筱萍，不顧男嬰多次掙扎反抗，以近90公斤身體壓制臉部朝下的男嬰，且離開後也沒有將男嬰翻回仰睡姿勢，認為廖筱萍犯殺人罪；再者，廖筱萍的行為也構成虐童，構成妨害幼童發展致死罪，法院應給予最重處罰。

士林地院一審認為，根據證人說法、卷證資料，難認廖筱萍有「造成他人死亡也在所不惜」、「放任他人死亡」的心態；再者，廖筱萍到案後

情緒激動，抱頭哭泣全身發抖，斷斷續續表示對不起男嬰和家屬，「今天發生這樣的事覺得很丟臉」，可判斷男嬰窒息並不是廖筱萍意料中的事，不然不會有此舉動。

男嬰母親在法庭上指出，她不是只要追討兒子的正義，而是努力一年多讓托嬰環境變好，兒子是危險托嬰環境下的犧牲者，她沒有一定要誰去死，「我要一個公道」。

一審指出，廖筱萍主動坦承是男嬰主要照顧者，符合自首減刑要件，審酌她領有保母正確，卻貪圖照料方便，以危險方式安撫男嬰入睡，造成男嬰窒息身亡，疏失情節嚴重，也造成家屬極大悲痛，雖應給予譴責，但她坦承犯行，態度尚稱良好，有意賠償但家屬沒有和解意願，依過失致死罪判3年6月徒

示意圖/ingimage
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