持有2枝衝鋒槍及60發子彈 法官認危害治安判刑5年6月
台中市民謝姓男子去年向綽號「阿全」借得仿衝鋒槍2枝、子彈60顆，經警持搜索票前往謝的住處搜索，查扣仿衝鋒槍及子彈，台中地院法官審酌謝男持有非制式衝鋒槍2枝、及具殺傷力之子彈60顆，數量非少，對社會治安造成潛在危害，依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪將他判刑5年6月，併科罰金新台幣10萬元。
檢察官認謝男（49歲）是受「阿全」委託，代為保管衝鋒槍2枝及子彈60顆，而未經許可寄藏槍枝、子彈等語。但謝男於法官審理時供稱「我是出於好奇向阿全取得衝鋒槍2枝及子彈60顆來看，阿全把各槍彈拿給我之後就離開了，過兩天，我因案入監執行，出監後也找不到阿全，所以這些槍彈就繼續留在我住處，阿全沒有叫伊幫忙保管或藏放這些槍彈」。
判決書指出，去年10月22日，謝男向真實姓名年籍不詳、綽號「阿全」男子借得具有殺傷力之衝鋒槍2枝、及具有殺傷力子彈共60顆後，將前槍枝、子彈藏放置在所居住、位在中市北屯區住處衣櫃裡。至去年11月11日下午，為警持搜索票至謝居所執行搜索，當場扣得仿衝鋒槍及子彈。
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